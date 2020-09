Amint arról korábban beszámoltunk, a Fehérvár FC továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójából, miután csütörtökön 1-0-ra nyert a máltai Hibernians vendégeként. A két vezetőedző értékelte a találkozót.

Márton Gábor:

"Az első félidőben rendkívül jól játszott a csapat, megfelelő tempót diktáltunk, látványos helyzeteket dolgoztunk ki, azonban nem sikerült a gólszerzés. A második félidőben megszereztük a vezetést, majd kissé kapkodóssá vált a játékunk. A mérkőzés vége nem nézett ki jól, megvoltak a lehetőségeink, hogy lezárjuk a mérkőzést, ehelyett a végén izgulnunk kellett. Nincs könnyű mérkőzés az Európa Ligában, láttunk már példát meglepetésre. Gratulálok a srácoknak, teljesen megérdemelt a győzelmünk és a továbbjutásunk is."

Stefano Sanderra:



"Meglátásom szerint a mérkőzés két részre osztható. Az első hatvan percben a MOL Fehérvár játszott mezőnyfölényben, számos helyzetet dolgoztak ki, jobbak voltak nálunk. A bekapott gól után nekünk is megvoltak a gólszerzési lehetőségeink, a legnagyobb helyzetünknél a felsőlécen csattant a labda. Mindent egybevéve, a Fehérvár megérdemelten nyerte meg a mérkőzést."



A fejér megyei együttes fiatal védője, Bolla Bendegúz kezdőként kapott lehetőséget, a mérkőzés után pedig önkritikusan nyilatkozott a saját teljesítményéről.



"Nagyon örültem, hogy kezdőként léphettem pályára egy Európa Liga-mérkőzésen, ez volt az első nemzetközi tétmeccsem. Az már csak hab a tortán, hogy győzelemmel mutatkozhattam be és továbbjutottunk a következő selejtezőkörbe. A saját játékommal nem voltam megelégedve, ennél sokkal többre vagyok képes. Véleményem szerint védekezésben viszonylag jó voltam, azonban az előrejátékban sokkal többet kellett volna vállalnom. Az 1-0-ás eredmény nem tükrözi hűen a két csapat között lévő különbséget, számos helyzetet alakítottunk ki, amiből gólok születhettek volna. Saját magunknak nehezítettük meg a mérkőzést, de aztán szerencsére jött a gól. A győzelmet sosem kell megmagyarázni, győztünk és megvan a továbbjutás is."



Mostanra az is kiderült, hogy a Vidi a francia Stade de Reims ellen léphet pályára az EL 3. selejtezőkörében.



"A Reims ellen nem számítok könnyű mérkőzésre. A hazai pálya jelenthet számunkra valamennyi előnyt, de fel kell kötni a gatyánkat, hogyha eredményesek akarunk lenni. A franciák elleni mérkőzés minden bizonnyal sokkal hajtósabb lesz az eddigieknél, természetesen bízunk abban, hogy jó teljesítménnyel ellenük is kiharcolhatjuk a továbbjutást."

