A továbbjutáshoz jó kollektív teljesítményre van szükség - emelte ki a Puskás Akadémia FC labdarúgócsapatának vezetőedzője a finn Inter Turku ellen csütörtökön sorra kerülő hazai Konferencia-liga-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón, szerdán Felcsúton.

Hornyák Zsolt hangsúlyozta, a csapat tele van önbizalommal. Mint elmondta, a párharc 1-1-es döntetlenre végződött első mérkőzésével kapcsolatban hiányérzete van, mert sok helyzetet kidolgoztak, de csak egy gólt lőttek. A visszavágón is hasonló támadó felfogásban lépnek pályára - jelentette ki a vezetőedző, aki bízik abban, hogy ki tudják használni helyzeteiket, és meglesz a továbbjutás.



Hornyák Zsolt az Inter Turkut nemzetközileg tapasztaltabb, nehéz csapatnak nevezte, amely agresszív, erőteljes focit játszik. Ezt meg is érezhette a magyar együttes az első meccs második félidejében, mert amikor kicsit több teret adtak ellenfelüknek, azt góllal használták ki.



"Nem szeretnénk kérdőjeleket hagyni, az első perctől kezdve dominálnánk" - fogalmazott Hornyák Zsolt. Hozzátette, a csapatban mindenki tisztában van a mérkőzés súlyával, becsülettel szeretnénk képviselni a Puskás Akadémia és Magyarország színeit.



Tóth Balázs, a Puskás Akadémia FC kapusa is arról beszélt, mindenképpen nyerni szeretnének a csütörtöki mérkőzésen. Nagy dolog lenne először továbbjutni a csapattal egy európai kupában - emelte ki.



José Riveiro, az Inter Turku vezetőedzője ugyancsak sajtótájékoztatón elmondta: motivált és alázatos az együttesük, szeretnének jó mérkőzést játszani a visszavágón.

Az előző meccset kiegyenlítettnek ítélte, ahol a Puskás Akadémia főleg a gyors akciók után alakított ki veszélyes helyzeteket. Csütörtöki céljuk ezért a kontrák megakadályozása lesz, és hosszú időre szeretnék védekezésre kényszeríteni magyar ellenfelüket - közölte.

Az európai kupaporondra másodszor kilépett Puskás Akadémia FC idegenben 1-1-es döntetlent ért el múlt héten Finnországban a selejtező első fordulójában.



Mivel a párharcok végkimenetelénél idén már nem számítanak az idegenben lőtt gólok, döntetlen esetén hosszabbítás lesz, a győzelem viszont egyértelműen továbbjutást ér.

Borítókép: Facebook.com/ Puskás Akadémia