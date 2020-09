A szlovén NS Mura 4-0-ra legyőzte az észt Nömme Kalju csapatát a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának csütörtökön, Budapesten pótolt mérkőzésén.

A szlovén csapat a dán Aarhus GF együttesével találkozik a második körben.



A találkozót azért nem tudták az eredetileg kiírt augusztus 27-i időpontban megrendezni, mert mindkét csapatban volt egy-egy koronavírusos eset. A meccs megrendezését a balti ország egészségügyi hatósága nem tiltotta meg, ám a kormány engedélyére is szükség lett volna, de ezt végül nem kapták meg.



A szlovénok az első félidőben, húsz perc alatt szerezték mind a négy góljukat a csütörtökön pótolt mérkőzésen, amelynek helyszíne az újpesti Szusza Ferenc Stadion volt.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló:

Nömme Kalju (észt)-NS Mura (szlovén) 0-4 (0-4)

szerdán játszották:

Makkabi Haifa (izraeli)-FK Zeljeznicar Sarajevo (bosnyák) 3-1 (1-1)

Az El-selejtező 2. fordulójának párosítása:

BUDAPEST HONVÉD-Malmö FF (svéd)

Hibernians FC (máltai)-MOL FEHÉRVÁR FC

Inter Club d'Escaldes (andorrai)-Dundalk FC (ír)

Kuopio PS (finn)-Slovan Bratislava (szlovák)

Linfield FC (északír)-Floriana FC (máltai)

Riga FC (lett)-SP Tre Fiori (San Marinó-i)

Djurgardens IF (svéd)-Europa FC (gibraltári)

FC Flora Tallinn (észt)-KR Reykjavík (izlandi)

FK Szileksz (macedón)-FC Drita (koszovói)

FC Asztana (kazah)-Buducnost Podgorica (montenegrói)

FC Ararat-Armenia (örmény)-CS Fola Esch (luxemburgi)

Connah's Quay Nomads FC (walesi)-FC Dinamo Tbiliszi (georgiai)

Hammarby IF (svéd)-Lech Poznan (lengyel)

Kajszar Kizilorda (kazah)-APOEL (ciprusi)

NS Mura (szlovén)-Aarhus GF (dán)

Makkabi Haifa (izraeli)-Kairat Almati (kazah)

Lokomotiv Tbiliszi (georgiai)-Dinamo Moszkva (orosz)

Neftcsi PFK (azeri)-Galatasaray (török)

B36 Tórshavn (feröeri)-The New Saints (walesi)

Coleraine FC (északír)-Motherwell FC (skót)

IFK Göteborg (svéd)-FC Köbenhavn (dán)

TSC Backa Topola (szerb)-FCSB (román)

KF Teuta Durres (albán)-Granada CF (spanyol)

OFI Kréta (görög)-Apollon Limasszol (ciprusi)

Progrés Niedercorn (luxemburgi)-Willem II (holland)

Viking FK (norvég)-Aberdeen FC (skót)

Standard Liége (belga)-Bala Town (walesi)

FC Sfintul Gheorghe Suruceni (moldovai)-Partizan Beograd (szerb)

CSZKA Szófia (bolgár)-BATE Bariszav (fehérorosz)

FC Botosani (román)-KF Skendija (macedón)

Lokomotiv Plovdiv (bolgár)-Tottenham Hotspur (angol)

KF Laci (albán) - Hapoel Beer-Seva (izraeli)

Arisz Szaloniki (görög)-Kolosz Kovalivka (ukrán)

FK Ventspils (lett)-Rosenborg BK (norvég)

FK Riteriai (litván)-Slovan Liberec (cseh)

Lincoln Red Imps (gibraltári)-Glasgow Rangers (skót)

Servette FC (svájci)-Stade Reims (francia)

Borac Banja Luka (bosnyák)-Rio Ave (portugál)

KF Renova (macedón)-Hajduk Split (horvát)

Olimpija Ljubljana (szlovén)-HSK Zrinjski (bosnyák)

FK Kukesi (albán)-VfL Wolfsburg (német)

FC DAC 1904 (szlovák)-FK Jablonec (cseh)

Piast Gliwice (lengyel)-TSV Hartberg (osztrák)

NK Osijek (horvát)-FC Basel (svájci)

Shamrock Rovers (ír)-AC Milan (olasz)

Bodö/Glimt (norvég)-Zalgiris Vilnius (litván)

Borítókép: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images