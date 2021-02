A Tottenham Hotspur magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában, a párharc első mérkőzésén.

José Mourinho, a papíron "vendég" londoniak vezetőedzője előzetesen azt ígérte, hogy több kulcsjátékosát is pihenteti a találkozón, de végül csak Harry Kane-t hagyta otthon, a kezdő tizenegyben pedig ott volt többek között a világbajnok francia kapus, Hugo Lloris, a Puskás-díjas dél-koreai Szon Hun Ming és a bajnokikon általában mellőzött Gareth Bale és Dele Alli.

A jóval esélyesebb Spurs Szon, Bale és a brazil Lucas Moura góljával gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést - s valószínűleg a továbbjutást is -, az osztrák bajnokságban hatodik WAC-nak, amely először szerepelhet kieséses szakaszban a nemzetközi porondon, csak statisztaszerep jutott. Lloris kapuját mindössze egyszer veszélyeztették komolyabban a "vendéglátók", de akkor a hálóőr bravúrral hárított. A második játékrész elején kissé "magára engedte" a Wolfsberget a Tottenham, s az osztrákok éltek is a lehetőséggel, előbb büntetőből szépítettek, majd kapufát rúgtak. A hajrá aztán megint az angoloké volt, a 88. percben a szünetben beállt Carlos Vinícius megszerezte a negyedik találatukat is, így a Tottenham kedvező helyzetből várhatja a jövő heti visszavágót.



Fotó: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

A mérkőzést eredetileg Klagenfurtban rendezték volna, de a Nagy-Britanniából érkezőkre vonatkozó osztrák beutazási korlátozások miatt végül Budapest lett a helyszín. A koronavírus-járvány következményeként a Puskás Aréna ezen kívül még két Bajnokok Ligája-meccsnek is otthont adott, illetve ad a jövő héten: kedden az RB Leipzig itt fogadta az FC Liverpoolt (0-2), jövő szerdán pedig a Manchester City lesz a Borussia Mönchengladbach vendége.

Eredmény:

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzés:

Wolfsberger AC (osztrák)-Tottenham Hotspur (angol) 1-4 (0-3)

Olimpiakosz (görög)-PSV Eindhoven (holland) 4-2 (3-2)

Young Boys (svájci)-Bayer Leverkusen (német) 4-3 (3-0)

Krasznodar (orosz)-Dinamo Zagreb (horvát) 2-3 (1-1)

Braga (portugál)-AS Roma (olasz) 0-2 (0-1)

Slavia Praha (cseh)-Leicester City (angol) 0-0

Crvena zvezda (szerb)-AC Milan (olasz) 2-2 (0-1)

Real Sociedad (spanyol)-Manchester United (angol) 0-4 (0-1)

Dinamo Kijev (ukrán)-Club Brugge (belga) 1-1 (0-0)

