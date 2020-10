Álomszerűen kezdett a Mol Fehérvár, amely meglepte a belga Standard de Liége együttesét. Azonban hiába vezetett Márton Gábor csapata, a hazaiak hátrányból fordítva 3-1-re nyertek csütörtökön a labdarúgó Európa-liga utolsó, negyedik selejtezőkörében, így a belga csapat jutott a főtáblára, a magyar pedig kiesett.

A Ferencváros keddi BL-bravúrja után csütörtök este a Mol Fehérváron volt a sor, hogy újabb magyar csapatként képviselje Európában kis hazánkat. A Fejér megyei csapat a belga Standard de Liége otthonában lépett pályára a labdarúgó Európa-liga-selejtező playoff körében.



A fehérváriak kezdték a mérkőzést, rövid passzolgatás után Nikolics felé repült egy indítás, a csatár elesett Vanheusden mellet, a bíró sípja azonban néma maradt. A magyar válogatott támadó harcolta ki a mérkőzés első szögletét, de szabálytalanság miatt kifelé járt a szabadrúgás a hazaiaknak.



Az első pár perc eseményei alapján jól látható volt, hogy a Vidi nem megilletődötten lépett pályára, habár a hazai csapat számított a mérkőzés esélyesének.

A piros-kékek az ötvédős rendszerűkkel szépen zárták a területeket.



Nem sokat kellett várni a gólra, ugyanis a 10. percben a Vidi az első lehetőségét gólra váltotta. Egy gyors ellentámadás végén Lyes Houri indította Nikolicsot, úgy tűnt a belga védő szerzi meg a labdát, azonban elügyetlenkedte, a magyar válogatott csatár pedig lecsapott a hibára és jobbal a bal alsóba lőtt a kapus mellett.



(Kép: molfehervarfc.hu)



A 19. minutumban Carcela szöglete után nagy kavarodás alakult ki a magyar kapu előtt, végül Petrjak szabadított fel.

A 22. percben villant a mérkőzés első sárgája miután Bollát rúgta fel hátulról Muleka.



Felállt védelemmel szemben a hazaiak nem tudtak veszélyes helyzetet kialakítani, ugyanis a Fehérvár védelme nagyon stabil lábakon állt, azonban, ha Márton Gábor együttese megszerezte a labdát nem tudta magánál tartani sokáig. Pedig az látható volt, hogy Petrjak és Houri cseleivel látványosan nehezen boldogult a belga együttes.

Háromszor próbálkozott a Standard Liége, de egyszer sem talált kaput.

A zártkapu ellenére a szurkolók hangja behallatszott a stadionba, és zúgott a „Hajrá Vidi!”.

Percekre beszorult saját térfelére a Vidi, ugyanis a félidő végét próbálta megnyomni a hazai együttes, de egy ellentámadás végén Nikolics ugratta ki Petrjakot, aki egy csel után lőtt, Laifisz blokkolt.

A 38. percben Amallah végzett el egy szabadrúgást veszélyes helyről, Kovácsik pedig valahogy kiszedte a jobb alsóból.



Egy perccel az első játékrész vége előtt veszélyes beadás kereste Amallah fejét, de a Musliu remekül helyezkedve kicsúsztatta oldalra a labdát.

A játékvezető mindössze egyetlen percet hosszabbított, azonban a hátralévő időben már nem változott az eredmény.

A meccs egyetlen igazi helyzetét Nikolics a 10. percben szerencsére gólra tudta váltani, így fehérvári előnnyel vonulhattak szünetre a csapatok. (0-1)

A belgák cseréltek a félidőben, Merveille Bope Bokadit váltotta Michel Ange Balikwisha.

A hazai csapat alaposan felrázta magát a szünetben, ugyanis második játékrészt úgy kezdték, ahogy a másodikat abba hagyták, neki estek a Vidinek. A Vidi védője, Stopira becsúszva mentett óriásit, majd az ismétlés is benne akadt el. Majd villámgyorsan jött a hidegzuhany, az 51. percben egyenlített a Standard. Egy beívelés után a hazaiakhoz került a labda és Nicolas Gavory kilőtte a bal alsó sarkot. (1-1)



Az 54. minutumban Laifisz és Stopira fejelt össze, ezért pár percig állt a játék. Végül a Standard Liége játékosa nem tudta folytatni a játékot, így a ciprusi hátvédet Dussenne váltotta.



A 62. percben aztán egy szabálytalanságot vehemensen reklamáló Márton Gábor is besárgult.

A magyar együttes is változtatott, Petrjak helyére Bamgboye állt be, Nikolicsot pedig Budu Zivzivadze váltotta.



A belgák folyamatos nyomás alatt tartották a fehérvári védelmet. A 76. percben pedig Muszliu hibát óriást, ugyanis a levegőben látványosan lenyomta ellenfelét, amiért a játékvezető teljesen jogosan fújta be a büntetőt.



Kovácsik Ádám az előző fordulóban két 11-est is hárított a francia Reims ellen, most azonban esélye sem volt Amallah bivalyerős büntetőjével szemben. A hazai csapat tehát fordítani tudott. (2-1)



A belga vezető gól után gyökeresen megváltozott a játékképe. Ráadásul alig néhány perccel később újabb büntetőt kaptak a belgák. Balikwisha kapott jó labdát, majd alaposan rájátszott, hogy megtaposták, a játékvezető megítélte a tizenegyest, Amallah meg ezt is bevágta. (3-1)



Ezzel a Vidi reményei elszálltak, de a második félidőben momentuma sem volt a magyar ezüstérmesnek, így nem csoda, hogy kiesett. Azonban az egész sorozatot nézve a Fehérvár megérdemelten jutott el az El-rájátszásáig, azonban a Standard már túl nagy falatnak bizonyult.

Öt percet ráhúzott a játékvezető még, azonban az eredmény már nem változott. A Mol Fehérvár kiesett, de nincs oka szégyenkezni, hiszen egy erős ellenféllel szemben szenvedte el szezonbeli első vereségét.



Mivel a Vidi nem tudta sikerrel venni az utolsó lépcsőfokot, ezért nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz két magyar csapat az európai kupák csoportkörében.



Standard Liege – Mol Fehérvár FC 3-1

Kép: molfehervarfc.hu