Az AS Roma labdarúgócsapata nem tudott elutazni Sevillába az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtöki, első mérkőzésére, mivel Spanyolország március 25-ig nem fogad gépeket Olaszországból, és a klub nem kapott külön engedélyt.

Az olasz együttes azt közölte a Twitteren, hogy további részletek az európai szövetségtől (UEFA) várhatók majd. Az AS Roma szerda délelőtt megtartotta utolsó edzését a találkozó előtt, majd 15.30-kor a Fiumicino repülőtérről különgéppel utazott volna az andalúziai városba.

The club will not travel to Spain for the Europa League match against Sevilla after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon.