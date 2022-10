Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint az egymásért való küzdelem és a csapategység a legnagyobb erőssége a Ferencvárosnak, amely csütörtöki, Crvena zvezda elleni győzelmének is köszönhetően négy forduló után vezeti csoportját a labdarúgó Európa-ligában.

A sportvezető pénteken az M1 aktuális csatornán a szerbek elleni hazai 2-1-es diadalra utalva azt mondta: "férfias este volt" és örül, hogy a csapat felállt az egy héttel korábbi vereséget követően.



"Olyan meccs volt, ami párját ritkítja, a játékosok nagy mentális erőről tettek tanúbizonyságot" - közölte Orosz Pál.



A vezérigazgató szerint a csoportsorsolást követően kevesen gondolták, hogy négy kör után úgy lesz kilenc pontjuk, hogy minden riválisukat legyőzték egyszer, és bár továbbra sem számolgatnak, "nagy pech" kell ahhoz, hogy ne sikerüljön továbbjutniuk az egyenes kieséses szakaszba.



Kiemelte, annak külön örül, hogy csütörtökön négy magyar labdarúgó volt a Ferencváros kezdőjében, ugyanis sokszor kritikaként róják fel nekik, hogy javarészt külföldi játékosokkal érik el a sikereiket.



"Komoly megfigyelőmunka van a klubnál, nem véletlen, hogy átalakított csapattal is így tudunk játszani. Lehetett látni, hogy a változtatások ellenére is jól működött a játékunk, sok olyan futballistánk van, akit pár százezer euróért vettünk, de az itt zajló szakmai munkának köszönhetően kinőtték magukat" - fogalmazott Aissa Laidouniról és Tokmac Nguenről beszélve Orosz Pál.

Hozzátette: minden poszton közel azonos képességű játékosok állnak Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző rendelkezésére, aki jól képzett szakember és remekül tudja motiválni a futballistákat.



"Nem kell kétszer bemennie az öltözőbe, hogy egyszer bent legyen. Olyan szakmai múlttal rendelkezik, hogy a játékosok elhiszik, hogy amit mond, az úgy van. Mindig tudja, milyen kommunikációra van szükség, az ő célja is az, hogy jó hangulatú edzések és jó csapatszellem legyen, a játékosok küzdjenek egymásért" - fogalmazott a vezérigazgató.



Kiemelte, a mostani Fradinak ez, vagyis az egymásért való küzdelem és a csapategység a nagy erőssége, ugyanis a labdarúgóknak és a szakmai stábnak van egy közös célja, amit együtt el akarnak érni.



"Nagy terhelést kapnak a játékosok, de nem lehet azért rosszabbul szerepelni, mert vannak sérültjeink. A csütörtöki siker nagy lépés volt, de ez egy sorozat, amiből hátra van még két mérkőzés. Karnyújtásnyira a cél, de még nem értük el. A következő, október 27-i Monaco elleni találkozón is a győzelem lesz a cél, ugyanis ha az sikerül, akkor biztossá válik a tavaszi folytatás" - tekintett előre Orosz Pál.



A kettős terhelés kapcsán megjegyezte: a játékosok azért profik, hogy ne legyen szempont, egy mérkőzésen mi a tét vagy milyen a környezet, hanem mindig fel tudjanak pörögni. Kiemelte ugyanakkor, hogy ennek ellenére "ők is emberek", és egy ilyen katartikus meccs után pedig nem biztos, hogy könnyű fejben megint ugyanolyan állapotba kerülni egy bajnoki mérkőzésre. Bár - mint megjegyezte - az OTP Bank Ligában mutatott eddigi teljesítményük azt mutatja: ez többségében sikerült.



"Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak is, akik olyan hihetetlen hangulatot teremtettek, amit még a szerb sajtó is kiemelt. Ehhez vélhetően a Monaco sincs hozzászokva, de nem szabad abból kiindulni, hogy odakint nyerni tudtunk, mert egy nagyon jó csapattal fogunk találkozni" - mondta a sportvezető.

A Ferencvárosnak a hátralévő két mérkőzésen egy pontot kell szereznie ahhoz, hogy biztosan továbbjusson az Európa-ligában. A zöld-fehérek a francia AS Monaco budapesti vendégjátéka után a török Trabzonspor otthonában zárják a csoportkört.

Borítókép: fradi.hu