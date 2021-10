Fernando Fernández, a Real Betis labdarúgócsapatának másodedzője szerint a Ferencváros versenyben lehet a továbbjutó helyek valamelyikéért az Európa-ligában, ahol azonos csoportban szerepel a spanyol együttes a magyar bajnokkal.

A 42 éves szakember, aki korábban játékosként erősítette, majd edzőként irányította a Diósgyőri VTK együttesét, az M1 aktuális csatornának elmondta: sok barátja van Miskolcon, így továbbra is figyelemmel követi a jelenleg másodosztályú csapatot, és az élvonalbeli küzdelmeket is.



A spanyol tréner kiemelte, a magyar futball, így a Ferencváros is óriásit fejlődött az elmúlt tíz évben, mára már egyáltalán nem meglepetés, hogy a zöld-fehérek sorozatban harmadszor is egy európai kupasorozat csoportkörében szerepelnek.



Fernando Fernández megjegyezte, a Betis három sorozatban is érdekelt, ugyanakkor az Európa-liga fináléját éppen Sevillában rendezik, de egyelőre mérkőzésről mérkőzésre készülnek. Hozzátette, a Ferencváros is odaérhet a továbbjutást jelentő első három hely - a harmadikkal a Konferencia-ligába lehet átkerülni - valamelyikére.



A szakember kiemelte: rendkívül büszke rá, hogy az elmúlt húsz-harminc év egyik meghatározó edzője, a chilei Manuel Pellegrini mellett dolgozhat, akinek korábban játékosa is volt. Hozzátette, a Betisnél az a cél, hogy a gárda hasonlóan jól szerepeljen a La Ligában, mint az előző szezonban, amikor is a hatodik helyen zárt.

