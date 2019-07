A Fehérvár FC előnyből, a Budapest Honvéd döntetlenről, a Debrecen pedig háromgólos hátrányból kezdi meg a csütörtöki visszavágót a labdarúgó Európa-liga-selejtező második fordulójában.

Még a székesfehérvári csapatnak sem ígérkezik könnyűnek a dolga, mivel az esélytelenebbnek tartott Vaduzt Stopira 5. percben szerzett fejesgóljával csupán 1-0-ra tudta legyőzni múlt csütörtökön Felcsúton. Ezzel együtt a játékosok bizakodóak, erre utal Ivan Petrjak nyilatkozata. A középpályás, aki a nyáron csatlakozott a Fehérvárhoz, a klub honlapján úgy fogalmazott: felkészülten várják a találkozót.

"Az első meccs előtt két célt fogalmaztunk meg, az egyik az volt, hogy nyerjünk, a másik pedig az, hogy ne kapjunk gólt. Szerencsére mindkét célkitűzést teljesíteni tudtuk. Most pedig nem is lehet más a célunk, mint az, hogy egygólos előnyünket megőrizzük, és kiharcoljuk a továbbjutást" - mondta, hozzátéve, hogy ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések, éppen ezért végig nagyon fegyelmezetten kell futballozniuk.

A párharc továbbjutója a harmadik fordulóban valószínűleg az Eintracht Frankfurttal csap majd össze, amely Tallinnban 2-1-re verte a Florát.

A Budapest Honvéd Győrben nem tudott előnyt szerezni az Universitatea Craiovával szemben, így nehéz romániai visszavágóra számíthat. Már csak azért is, mert az első mérkőzésen is voltak olyan szakaszok, melyekben az ellenfél akarata érvényesült.

Giuseppe Sannini vezetőedző kedden sajtótájékoztatón kiemelte, csapata "életben van" a második számú nemzetközi kupasorozatban, és még legalább egy fontos mérkőzés vár rá.



A Fehérvár várhatja a legkedvezőbb helyzetből az Európa Liga visszavágót.

"Ez egy idegenbeli visszavágó, amelyen erős, jó formában lévő riválissal mérkőzünk meg. Az összes kártyánkat ki kell játszanunk, ötven százalék esélyt adok mindkét csapatnak a továbbjutásra" - vélekedett.

A továbbjutó a görög AEK Athénnal találkozik a következő körben.

A harmadik magyar csapatnak, a Debrecennek az erőviszonyok és az első mérkőzés eredménye alapján reálisan nincs esélye arra, hogy a kiharcolja a további El-szereplést, arra azonban törekedhet, hogy legyőzze a Torinót vagy legalább ne kapjon ki.

"Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen háromgólos hátrányba kerültünk, és nem sikerült idegenben betalálnunk - kezdte helyzetelemzését a klub honlapján a középpályás Varga Kevin. - Mindenképpen szeretnénk szoros mérkőzést játszani. Felszabadultabban futballozhatunk, mint idegenben, teher nincs a vállunkon. Szeretnénk megmutatni a szurkolóknak, hogy hazai pályán fel tudjuk venni velük a versenyt. Mindenképpen szeretnénk gólt szerezni" - tette hozzá.

Az olaszok nem veszik félvállról a visszavágót, ezt jelzi, hogy magabiztos, 3-0-s alessandriai győzelmük ellenére a legerősebb keretükkel érkeznek - a DVSC honlapja szerint.

Ennek az ütközetnek a továbbjutója a fehérorosz Sahtyor Szoligorszkkal vagy a dán Esbjerggel mérkőzik majd. A visszavágót az előbbi csapat 2-0-s előnyről várja.

A főtáblára jutáshoz négy párharcot kell nyerni.



A csütörtöki magyar program:



El-selejtező, 2. forduló, visszavágók:



Universitatea Craiova-Budapest Honvéd 18.15 (első mérkőzés: 0-0)



Debreceni VSC-Torino FC 18.30 (0-3)



Vaduz-Fehérvár FC 19.00 (0-1)

