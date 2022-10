A múlt hetinél agresszívabb játékra számít a Ferencvárostól Milos Milojevic, a Crvena zvezda labdarúgócsapatának vezetőedzője az Európa-liga negyedik, csütörtöki fordulójában.

"Nagyon gyors és kreatív a Ferencváros, amely gyorsan vált védekezésből támadásba. Kollégám, Sztanyiszlav Csercseszov biztosan megpróbál meglepni minket, ugyanúgy minden poszton van két játékosa, mint nekem. Ezúttal agresszívabb lesz az FTC, mert amíg Belgrádban valószínűleg a döntetlennel is elégedett lett volna, addig most győzelemre fog játszani" - beszélt a szerdai sajtótájékoztatóján a szerb bajnok trénere.



Milojevic szerint csapatának nem okoz majd gondot, hogy ezúttal idegenben kell megküzdenie a magyar bajnokkal, mert tanítványai megszokták, hogy sok szurkoló előtt lépnek pályára, ami mindkét együttesnek jó.



"Ugyanolyan jól kell játszanunk, mint múlt héten a 4-1-es siker alkalmával, mert ez a meccs nulláról indul. Nem fogadnám el a döntetlent" - jelentette ki a belgrádi együttest augusztus vége óta irányító szakember, aki elárulta, a keretből ezúttal mindenki egészséges és bevethető.



"Úgy próbálunk majd játszani, hogy közben ezúttal is semlegesítsük a Ferencváros játékosait. Az elmúlt győzelmek hatására a hangulat nagyon jó az öltözőben" - mondta Strahinja Erakovic.



A 21 éves védő elárulta, a rivális minden csatárát kielemezték, így felkészülten várja a párharcot ellenük. Hozzátette, Bolit ismeri legjobban, mert Belgrádban ellene játszott.

A Ferencváros-Crvena zvezda El-mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás