Több, mint 4600 kilométerre van Londontól Baku, ahol ma rendezik a labdarúgó Európa-Liga döntőt.

A fináléba jutott Arsenal és Chelsea szurkolói közül csak a legfanatikusabbak kisérik el csapatukat. A két londoni klubnak biztosított hat-hatezer belépőből alig a fele talált gazdára. Ráadásul az Arsenálban játszó, örmény Henrih Mhitarjan el sem utazott az "ágyúsokkal", mivel szerinte nem éppen biztonságos Azerbajdzsán az örmények számára.

Az idei Premier League szezonban a csapatok kétszer találkoztak, ezeken a mérkőzéseken hazai sikerek születtek. A bajnokság végén a Chelsea két ponttal megelőzte az Arsenalt, ami azt eredményezte, hogy a 3. helyen végzett, és ott lesz a Bajnokok Ligája csoportkörében, míg az Arsenal 5. lett. Így az észak-londoniak számára egy fokkal fontosabb lenne megnyerni az Európa-ligát, hiszen akkor az Arsenal is bejutna a BL-be.

Videó: Így jutott a döntőbe a Chelsea

From Greece in September to Azerbaijan in May...



We've had a @EuropaLeague campaign to remember, let's finish with one more win! #UELfinal pic.twitter.com/jFHgLIiIBH