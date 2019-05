A Chelsea szurkolók már Baku főterén gyülekeznek

A ma este esedékes Európa-liga döntőjében az Arsenal és a Chelsea csapatai egymás ellen lépnek pályára a mai este folyamán.

A torna megnyerése mellett nem kisebb a célja Unai Emery csapatának mint a Bajnokok Ligájába jutás.

A bajnokságban az Arsenal a 6. helyet szerezte meg, míg a Chelsea 3. helyen végzett a Premier League-ban.

A kékek szurkolói az azeri főváros főteréről jelentkeztek be.

.@sammatterface is hosting our coverage live on the Chelsea app and website later, and he’s been checking out the fan park at the Baku Olympic Stadium! #UELfinal pic.twitter.com/yOCM2qlz9P