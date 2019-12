A bolgár sajtó összegezte a csütörtöki Ludogorec-Ferencváros (1-1) mérkőzést, ahol egyfajta beismerő vallomás is elhangzik, miszerint a 20. percben egy jogosnak tűnő tizenegyest nem kapott meg a Fradi.



A duma.bg úgy vélekedik, a játékosaik tisztában voltak vele, hogy a magyar csapat ellen elég volt az egy pont is, amit végül fegyelmezett játékkal, megérdemelten meg is szereztek. Majd hozzáteszi, hogy a hazaiaknak már nem volt olyan fontos ez a találkozó, így ők nem is vették olyan komolyan azt, ennek is köszönehető az 1-1-es végeredmény. Visszaemlékeztek a nyári BL-selejtezőre, ahol a Fradi diadalmaskodott, azonban most bosszút álltak a bolgárok. A lap is úgy vélekedik, hogy a 20. percben egy jogos büntetőt vettek el a magyaroktól, amikor egy egyértelmű kezezést nem fújt be a játékvezető.

A sportal.bg mondhatni szerencsésnek mondja a Ludogorec csapatát, hiszen igazából a hazaiak lehetnek a leginkább elégedettek a mérkőzés alakulásával, mert 0-0-nál nem kapott meg egy tizenegyest a Fradi Cicinho kezezését követően, majd egy kapufát is lőtt a magyar csapat. Mindezek ellenére, szerintük kiütközött, hogy a hazaiak nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi porondon.

A 24. chasa ennél sokkal kritikusabb volt saját csapatukkal. A Ludogorec egy győzelem esetén ugyanis 570 ezer eurót kapott volna az UEFA-tól, az egy pontért viszont mindössze 190 ezer euró jár. Bár így is összességében a menetelésük során nagyjából 6 millió eurót gyűjtöttek össze.

A novsport.bg újságírója egy magabiztos véleményt fogalmazott meg, miszerint a bolgár csapat szinte hibátlan játékkal harcolta ki a továbbjutást. A 11-esről mindössze annyit írnak, hogy a bíró nem vette észre az incidenst, és helyette szögletet ítélt. A lap egyébként a félidő utáni játékát dicséri a hazaiaknak, akik a második játékrészben alig hagyták lehetőséghez jutni a Ferencvárost.

Borítókép: Fradi.hu