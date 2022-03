A Barcelona otthon gól nélküli döntetlent ért el a Galatasaray gárdájával szemben a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében, a párharc első mérkőzésén.

A kezdés után a katalánok rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, de nem tudtak nyomást gyakorolni török ellenfelükre. A szünet előtt aztán mindkét oldalon voltak helyzetek, a kapusoknak már védenivalójuk is akadt. A házigazdák a szünetben hármat cseréltek, érkezett Busquets, Pique és Dembélé, majd a 61. percben Aubameyang is. A Galatasaray teljesen beszorult a térfelére, de a Barcelona által januárban fél évre kölcsönadott Inaki Pena kapus vezérletével a vendégek végig jól tartották magukat, így nem kell hátránnyal várniuk a visszavágót. A Glasgow Rangers és a Braga is otthon szerzett előnyt kapott gól nélkül, a skótok 3-0-ra győzték le a Crvena zvezdát, a portugálok 2-0-ra kerekedtek a Monaco fölé. Ötgólos meccsen, minimális különbséggel nyert az Atalanta a Bayer Leverkusen ellen. A visszavágókat jövő csütörtökön, a negyed- és elődöntő sorsolását pedig pénteken rendezik.

Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

FC Barcelona (spanyol)-Galatasaray (török) 0-0

Glasgow Rangers (skót)-Crvena zvezda (szerb) 3-0 (2-0)

Braga (portugál)-AS Monaco (francia) 2-0 (1-0)

Atalanta (olasz)-Bayer Leverkusen (német) 3-2 (2-1)

Sevilla (spanyol)-West Ham United (angol) 1-0 (0-0)

szerdán játszották:

FC Porto (portugál)-Olympique Lyon (francia) 0-1 (0-0)

Real Betis (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 1-2 (1-2)

Az RB Leipzig-Szpartak Moszkva párharcban játék nélkül továbbjutott a Leipzig.

Borítókép és képek: FC Barcelona/Twitter