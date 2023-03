Kiderült, hogy miért viseli Jude Bellingham a 22-es pólót.



Jude Bellingham a Brimingham Cityben kezdte a pályafutását, ahol 44 alkalommal lépett pályára, mielőtt a Borussia Dortmundba igazolt. A játékos olyan mély benyomást tett előző klubjára, hogy az a távozásakor visszavonultatta a mezszámát. Bellingham a költözését követően úgy döntött, új klubjában is a 22-es mezben szeretne játszani, most pedig az is kiderült, miért választotta ezt a nem szokványos számot.



A mezszám mögött valójában egy gyerekkori történet áll. Amikor Bellingham 13 éves korában mezt kapott csak úgy, mint a többi kissrác a tízesre vágyott, ám edzői meggyőzték, hogy ne azt válassza. Akkori mesterei azt mondták neki, hogy komplex képességei miatt a 4-es, a 8-as és a 10-es poszton is megállja a helyét. Ha összeadjuk a pozíciók számát, akkor megkapjuk a bűvös 22-t, amit a fiatal játékos a mai napig visel.



„Tulajdonképpen emlékszem az első edzésére, amikor hétéves volt" - mondta a birminghami utánpótlásnál dolgozó Mike Dodds a talkSPORT 2-nek.



„Azt gondoltam, nem túl rossz. De kb. 13 éves koráig nem tűnt ki."



„Körülbelül 13 vagy 14 éves lehetett, és mint a legtöbb ilyen korú fiú, ő is a 10-t akarta. Emlékszem, leültünk vele, és azt mondtuk: szerintünk mindenre képes lehetsz. Hozzátettük, hogy a 4-es, a 8-as, és a 10-es poszt betöltésére is képes lehet, azért lehetne ő a 22-es. Felcsillant a szeme, és attól a pillanattól kezdve meg is ragadt mellette.”



„13 éves korától kezdve ezt mindvégig kitartott emellett, és ez meg is látszik a játékán. É pedig abban reménykedem, hogy ha a gyerekek ránéznek, azt mondják majd, én akarok lenni a következő 22-es” – tette hozzá.

