Néhány évvel ezelőtt kis híján hülyének nézték a Burger Kinget, amikor megvásárolta a negyedik ligában szereplő angol kiscsapatot, a Stevenage FC-t, most elismerően tapsolnak a zseniális marketingjükhöz. Az étteremlánc ugyanis nem akármilyen piaci rést fedezett fel.



A csapat megvásárlásakor a Burger King tulajdonosai tisztában voltak azzal, hogy gárdájuk a kiesés ellen fog harcolni, de azzal is, hogy a League Two tagságának köszönhetően szerepelni fog a FIFA 2020-ban.

Névadó szponzorként a gyorsétterem logója felkerült a mezekre, és mivel a FIFA-ban figyelnek a részletekre, így az ott szereplő játékosok felsőjén is ott díszelgett az embléma.

A Burger King ezt kihasználva pedig akciót hirdetett, ami gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert. E szerint arra biztatták a játékosokat, hogy játsszanak a Stevenage FC-vel és a legszebb megoldásaikat osszák meg a közösségi média platformjain is. Ezen kívül különböző kihívásokat is létrehoztak a gamerek számára, akik feltöltéseikért cserébe kedvezményeket kaptak az étterembe.

"Nem hallott még a Stevenage Football Clubról? Nos, mi sem, de rájöttünk, hogy annak ellenére, hogy Anglia negyediosztályában játszanak ugyanabban a videojátékban fognak megjelenni, mint amiben az összes sztárjátékos. Ezért két évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a Stevenage-t "- mondta a Burger King szóvivője a Twitteren közzétett videóban.



A húzás bejött: a karrier módban a Stevenage FC lett a legtöbbször választott csapat, és már olyan játékosokat is a mezükbe bújtattak a gamerek, mint Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo.



A kampány mindent elsöprő sikerét még Gary Lineker is „megtapsolta” közösségi oldalán.



Az pedig már csak hab a tortán, hogy az akciót követően a csapat már sikeresen értékesítette első mezeit is a piacon.



