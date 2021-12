Zlatan Ibrahimovic MLS-ben való debütálása nagyon látványosra sikerült.



Bár Zlatan Ibrahimovic már túl van a negyedik x-en a teljesítménye még mindig figyelemreméltó. Annak ellenére, hogy ebben a korban már csak kevesen játszanak és akik pályán vannak, azok is inkább levezetnek, a svéd továbbra is teljes erőbedobással végzi a dolgát.

A csatár statisztikái egészen lenyűgözőek a mostani szezonban. A 2021/22-es évadban 11-szer lépett pályára és 7 gólt szerzett. Lehet, hogy az egoja meghaladja egész Olaszországot, a kortalan szupersztár teljesítménye mégis tiszteletre méltó. Pálne, ha hozzátesszük, 2018-ban egy súlyos térdsérülést követően úgy tűnt, véget is érhet a pályafutása.



Ibrahimovic ezt követően döntött úgy, hogy elhagyja Európát és az MLS-ben a Los Angeles Galaxynál próbál szerencsét. Sokan úgy gondolták itt fejezi be pályafutását, ám a svéd sztár reneszánszát élte az Államokban és 58 meccs alatt 53 gólig és 15 gólpasszig jutott.

Ibrahimovic amerikai karrierjének már a kezdete is elég látványosra sikerült. A svéd a Los Angeles FC elleni derbin debütált és az ellenfél 3-2-es vezetésénél olyan gólt lőtt, amit még sokáig nem fognak elfelejteni. Amikor a rivális kapusa előrébb jött, Ibrahimovic meglátta a lehetőséget és 45 méterről a kapuba ívelt.









Sokan valószínűleg jóval a léc fölé küldték volna a labdát, ám a Milan sztárja tűpontosan oldotta meg a feladatot. Zlatan debütáló gólját az MLS eddigi történetének legjobbjának választották. A bemutatkozást pedig tovább fokozta, hogy a svéd még egy gólt is szerzett, ezzel 4-3-ra alakítva az állást.



