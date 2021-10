Miután nyilvánosságra került, hogy az egyik csapat edzője a feltételezések szerint szexuálisan zaklatta tanítványait, lemondott posztjáról Lisa Baird, az észak-amerikai női profi futball-liga (NWSL) vezetője. Az ügyben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) is vizsgálatot indított.

A The Athletic portál csütörtökön számolt be arról, hogy Paul Riley, a North Carolina Courage vezetőedzője, aki 2018-ban és 2019-ben bajnoki címet nyert együttesével, zaklatta és szexuálisan kényszerítette két játékosát. A vádakat több mint egy tucatnyi futballista kikérdezése után hozta nyilvánosságra a honlap, az érintettek 2010-től voltak a tréner tanítványai.



A szakembert, aki a hírek szerint tagadja a vádakat, menesztették posztjáról, a liga pedig minden hétvégi bajnoki mérkőzést elhalasztott. Baird vállalva a felelősséget, távozott a vezetői székből.



A FIFA közölte, hogy vizsgálatot indít, amely során felveszi a kapcsolatot az érintett felekkel, így az Egyesült Államok szövetségével és a NWSL-lel is.

Riley esete nem az első, korábban két másik edző is elvesztette az állását "nem megfelelő magatartás" miatt. A női játékosok szakszervezete szerint a visszaélések rendszerszinten zajlanak a ligában.

Borítókép: Bryan Byerly/ISI Photos/Getty Images