A Barcelona legendája, Xavi úgy véli, hogy Jack Wilshere tökéletesen illene Steven Gerrard csapatába, a Glasgow Rangersbe.



A 28 éves angol középpályásnak jelenleg nincs klubja, mivel az átigazolási ablak utolsó napján elküldte őt a West Ham United. Az Arsenal egykori sztárja két év alatt csupán 19-szer lépett pályára a kalapácsosok színeiben, ugyanis a sérülések a kelet-londoni csapatnál sem kerülték el. Azonban a kevés játékperc ellenére az egyik legjobban fizetett játékosa volt a csapatnak, így érthető, hogy szerződést bontottak vele.



(Kép: James Griffiths/West Ham United FC via Getty Images)



A Barcelona legendája, Xavi is megszólalt Wilsher klubkeresése kapcsán. A spanyol középpályás 2011-ben még játszott az egykori Arsenalos ellen a Bajnokok Ligájában. A katari Al Sadd vezetőedzője elárulta, hogy nagy tisztelője Wilshere-nek, akinek azt javasolta, hogy honfitársa, Steven Gerrard csapatába kellene újra felépítenie magát.



"Nagyon tisztelem Jacket – kezdte Xavi a The Daily Record-nak adott interjójában. Hihetetlenül jól játszott a Barcelona ellen kilenc éve, utána azt jósoltam, hogy ő lesz a világ egyik legjobb középpályása és az angol futball jövője. Biztos vagyok benne, hogy ez a jóslat valóra is vált volna, ha nem hátráltatták volna azok a borzalmas sérülések."



"A Rangers szerintem nagyon illene hozzá. Skóciában nem olyan gyors az iram, mint Angliában, emiatt több ideig lehetne nála a labda, amivel remek dolgokra képes, ugyanis az elképzelései és a passzai is egyaránt hihetetlenek."



"A Rangers nagy klub egy fiatal edzővel, aki tudja, hogyan lehet a legmagasabb szinten nyerni. Gerrard biztosan örülne Wilsher érkezésének, hiszen sokban hasonlítanak. Persze kockázatos lenne őt leigazolni a sérülései miatt, de ha figyelnének a formájára és elkerülnék a sérülések, akkor Skócia legjobb játékosa lehetne."

Forrás: sportbible

Kép: Getty Images