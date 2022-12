Erősen megromlott a viszony a Nike és Vinicius Jr. között, ez pedig hamarosan az együttműködés végéhez vezethet, számolt be a Marca.

A lap szerint a labdarúgó nagyon elégedetlen azzal a bánásmóddal, amit a sportszergyártó tanúsít felé.

Az infókat alátámaszthatja az is, hogy a világbajnokságon a brazil szélső egy régi modellben szerepel, ami egy ekkora presztízsű együttműködés esetén meglehetősen furcsa.

A szakítás mögött az is egy fontos szál lehet, hogy a Real Madrid mezszponzora az Adidas, ellentétben a brazil válogatottal, akit a Nike lát el mezekkel.

A Marca szerint jelenleg is azt vizsgálják a játékos ügyvédei, hogy hogyan tudnák felbontani a Nike-val kötött szerződést, amely még hat évig, 2028-ig érvényes.

Reasons for Vinícius Jr. wanting to END his partnership with Nike:



Feels discredited, undervalued.

Economic reasons.

Exclusion from World Cup ad.

Hence, Vinicius wearing old model of ‘Mercurial’ at #Qatar2022

Partnership started in 2013. @diarioas pic.twitter.com/m8L0WM8CsL