Nem mindennapi történet a multi milliárdos Glenn Tampliné, aki megvásárolta az angol nyolcad osztályban szereplő Romford FC csapatát.

Ennyivel azonban nem érte be a 47 éves angol üzletember, kinevezte magát a klub menedzserének, ráadásul rögtön 15 új játékost szerződtetett. Mindezt 24 órán belül.

Azonban Tamplin leszögezte, hogy a klubvásárlás nem öncélú akció volt, ésszerűen és jól akarja irányítani a csapatot.



„Ez nem rólam szól, hanem a Romford FC-ről és a szurkolókról.”



„Minden célomat elértem már az életben. Márpedig amikor az ember eléri a céljait, unatkozik, szóval szükségem volt egy hobbira.” – mondta a multimilliárdos, aki korábban a Billericay Town csapatánál töltött be hasonló szerepköröket.

2017 és 2018 között több mint 3 millió fontot fektetett be a Billericay együttesébe és két alkalommal eljuttatta a csapatot az FA Kupa első fordulójába.

We have signed 15 new players today and will concentrate on getting off bottom place and working our way back up the league this season to playoffs

I truly believe we can go from bottom to promotion play offs this season still



COME ON ROMFORD get behind us and let’s do this pic.twitter.com/Rgfcq1BYf4