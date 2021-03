Ahogy arról korábban beszámoltunk, a portugálok nem tudták legyőzni a szerbeket a katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati mérkőzésén. A végeredmény kialakulásába az is jócskán beleszólt, hogy a 93. percben a játékvezető nem adta meg Cristiano Ronaldo gólját, mivel úgy ítélte meg, a labda nem haladt át a gólvonalon. A portugálok klasszisa nagyon ideges lett amiatt, hogy a teljesen szabályos találatát nem ítélték jogosnak, majd nemtetszését kifejezve földhöz vágta a csapatkapitányi karszalagját.



A gólról és a Ronaldo kifakadásáról készült felvételek vírusszerűen terjednek a közösségi médiában. A felvételeken jól látszik, hogy valóban jogos gólt vettek el a portugáloktól, és abban is mindenki egyet ért, hogy jogos volt Ronaldo dühe.



„Portugáliát és Ronaldót kirabolták, abszolút jogosan füstölgött” – áll az egyik posztban.

What drama at the end of Portugal vs Serbia. Ronaldo scores but no goal line technology. pic.twitter.com/wa6ZgFp2qd



„Portugália a 93. percben megszerezte a győztes gólt, csak a vonalbíró az mondta, nem haladt át a labda a gólvonalon. Pedig egyértelműen megtette. Szánalmas a játékvezető és elgondolkodtató, hogy miért nincs VAR?” – írta egy másik rajongó.

Cristiano Ronaldo with pretty much the last kick of the game thinks he’s scored but officials say it didn’t cross the line Ronaldo walks off the pitch in disgust throwing his captain’s armband down on the pitch Finishes an entertaining 2-2 draw in Belgrade! #SRBPOR #WCQ pic.twitter.com/l6qvwNTMV0