NB I

8. FORDULÓ

14.30: ZTE FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport+)

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Mol Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

NB II

13. FORDULÓ

13.30: Soroksár SC–Szolnoki MÁV FC

13.30: Dorogi FC–BFC Siófok

13.30: DEAC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Pécsi MFC–Gyirmót FC Győr

17.00: Kaposvári Rákóczi–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: FC Ajka–Vasas FC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Szombathelyi Haladás

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC

WKW ETO FC Győr–Budaörs – elhalasztva, új időpont: november 13., 17 óra

NB III

15. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

13.00: Cegléd–Mezőkövesd II

13.30: Salgótarján–Tiszakécske

Tiszafüred–Balassagyarmat – elhalasztva

13.30: Füzesgyarmat–Jászberény

13.30: Hatvan–DVTK II

13.30: Eger–Gyöngyös

13.30: Tállya–DVSC II

13.30: Putnok–Tiszaújváros

13.30: Sényő–Sajóbábony

13.30: BVSC–Kisvárda II

KÖZÉP-CSOPORT

13.30: FTC II–ESMTK

11.00: Újpest II–Hódmezővásárhely

11.00: Paks II–Szekszárd

13.30: Kozármisleny–Dabas-Gyón

13.30: Taksony–Körösladány

13.30: Dunaújváros–Rákosmente

13.30: FC Dabas–Iváncsa

13.30: Majos–Vác

17.00: Kecskemét–Szegedi VSE

Monor–Honvéd II – elhalasztva

NYUGATI CSOPORT

11.00: Fehérvár II–Lipót

13.30: Bicske–Pápa

13.30: Nagykanizsa–THSE-Szabadkikötő

13.30: Mosonmagyaróvár–Sopron

13.30: ZTE II–III. Kerületi TVE

13.30: Komárom–Tatabánya

13.30: Gárdony–Ménfőcsanak

Nagyatád–Érd – elhalasztva

13.30: BKV Előre–Veszprém

13.30: Balatonfüred–Puskás Akadémia II

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

15.00: Southampton–Everton (Tv: Digi Sport2)

17.30: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)

20.15: Arsenal–Leicester City (Tv: Digi Sport1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

13.00: Lens–Nantes (Tv: Digi Sport2)

15.00: Bordeaux–Nimes

15.00: Brest–Strasbourg

15.00: Metz–St.-Étienne

15.00: Montpellier–Reims

17.00: Nice–Lille (Tv: Digi Sport3)

21.00: Lyon–Monaco (Tv: Digi Sport3)

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Wolfsburg–Bielefeld (Tv: Sport2)

18.00: Werder Bremen–Hoffenheim (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

12.30: Cagliari–Crotone (Tv: Digi Sport1)

15.00: Benevento–Napoli (Tv: Digi Sport1)

15.00: Parma–Spezia

18.00: Fiorentina–Udinese (Tv: Digi Sport1)

20.45: Juventus–Verona (Tv: Digi Sport2)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

12.00: Valladolid–Alavés (Tv: Spíler2)

16.00: Cádiz–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Granada (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Huesca (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK FORTUNA LIGA

11. FORDULÓ

16.00: Dunaszerdahely (DAC)–Slovan Bratislava

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

18.00: Atlanta Falcons–Detroit Lions

18.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers

18.00: Carolina Panthers–New Orleans Saints

18.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

18.00: Houston Texans–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Miami Dolphins–Los Angeles Chargers – elhalasztva

18.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

18.00: New York Jets–Buffalo Bills

18.00: Washington Football Team–Dallas Cowboys

21.05: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

21.05: Los Angeles Chargers–Jacksonville Jaguars

21.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs

22.25: New England Patriots–San Francisco 49ers

Hétfő, 1.20: Las Vegas Raiders–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM-VERSENY, PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

10.00: selejtező, nők – 78 kg, +78 kg, férfiak – 90 kg, 100 kg, +100 kg

17.00: éremcsaták

FORMULA–1

PORTUGÁL NAGYDÍJ

14.10: F1, futam (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

SZLOVÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: DVTK Jegesmedvék–HC 07 Detva (szlovák)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: EC Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

12.25: 21. (utolsó) szakasz, Cernusco sul Naviglio–Milánó, 15.7 km, egyéni időfutam (Valter Attila) (Tv: Euorsport2)

13.30: Vuelta a Espana, Biescas–Col du Tourmalet, 136.6 km, hegyi befutó (Tv: Euorsport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

15.00: Hungast Szombathelyi KKA–Érd

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

16.45: Odense (dán)–Brest (francia) (Tv: Sport1)

NÉMET BUNDESLIGA

13.30: Wetzlar–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Jászberényi KSE–DEAC

MOTOGP

ARAGÓNIAI NAGYDÍJ

8.30: Moto3, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

8.50: Moto2, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

9.20: MotoGP, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.20: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4, Galaxy4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Vegyész RC Kazincbarcika–LV Sport Pénzügyőr SE

18.00: MAFC-BME–Fino Kaposvár, Folyondár utca

TENISZ

ATP-TORNA

14.00: Köln, 7. nap

17.30: Antwerpen (Tv: Eurosport2)

WTA-TORNA

14.25: Ostrava, 7. nap, döntő (Tv: Digi Sport3)

