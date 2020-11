FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ



A-DIVÍZIÓ



1. CSOPORT



18.00: Hollandia–Bosznia-Hercegovina, Amszterdam

20.45: Olaszország–Lengyelország, Reggio Emilia (Tv: Sport2)



2. CSOPORT



20.45: Dánia–Izland, Koppenhága

20.45: Belgium–Anglia, Leuven (Tv: Sport1)



B-DIVÍZIÓ



1. CSOPORT



20.45: Románia–Norvégia, Bukarest

20.45: Ausztria–Észak-Írország, Bécs



2. CSOPORT



15.00: Szlovákia–Skócia, Nagyszombat (Tv: Sport2)

20.45: Csehország–Izrael, Plzen



3. CSOPORT



18.00: Törökország–Oroszország, Isztambul (Tv: Sport2)

20.45: MAGYARORSZÁG–Szerbia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport)



4. CSOPORT



18.00: Bulgária–Finnország, Szófia

18.00: Wales–Írország, Cardiff



C-DIVÍZIÓ



2. CSOPORT



15.00: Észak-Macedónia–Észtország, Szkopje

18.00: Grúzia–Örményország, Tbiliszi



3. CSOPORT



20.45: Moldova–Görögország, Chisinau

20.45: Szlovénia–Koszovó, Ljubljana



4. CSOPORT



18.00: Albánia–Kazahsztán, Tirana

18.00: Fehéroroszország–Litvánia, Minszk

NŐI NB I

10. FORDULÓ

13.00: Astra–FTC

13.30: Szent Mihály–MTK

TOVÁBBI FONTOSABB ESEMÉNYEK ÉS ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ



19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cleveland Browns–Houston Texans

19.00: Detroit Lions–Washington Football Team

19.00: Green Bay Packers–Jacksonville Jaguars

19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

22.05: Arizona Cardinals–Buffalo Bills

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.05: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers

22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks

22.25: New Orleans Saints–San Francisco 49ers

Hétfő, 2.20: New England Patriots–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

WTCR

8.30: 1. futam (Tv: Sport1)

11.45: 2. futam (Tv: Sport2)

13.45: 3. futam (Tv: Sport2)

WORLD ENDURANCE BAJNOKSÁG

11.45 és 18.30: Bahrein (Tv: Eurosport2)

FORMULA–1

TÖRÖK NAGYDÍJ

11.10: F1-es futam (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

14.15: FTC–UTE

19.00: MAC HKB Újbuda–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA (ICE), ALAPSZAKASZ

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Moser Medical Graz99ers (osztrák)

SZLOVÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: DVTK Jegesmedvék–HK Nitra (szlovák)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ



A-CSOPORT

14.00: SG BBM Bietigheim (német)–FTC-Rail Cargo Hungaria, Ludwigsburg (Tv: Sport1)

15.45: Odense (dán)–CSZKA Moszkva (Tv: Sport1)



NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ



3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ



16.00: Storhamar HE (norvég)–Alba Fehérvár KC

MOTOGP

VALENCIAI NAGYDÍJ



9.30: Moto2, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

10.00: MotoGP, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.20: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4, Galaxy4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ



17.00: Kecskeméti RC–DEAC

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: 1. MCM-Diamant Kaposvár–Swietelsky-BRSE

17.00: Vasas Óbuda–MTK Budapest

17.00: Szent Benedek RA–UTE

19.00: DVTK–Fatum Nyíregyháza

ÚSZÁS



12.00 és 18.00: Nemzetközi Úszóliga, Duna Aréna

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ (Budapest és Siracusa)

Helyosztók