FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

15.45: Kisvárda–Mol Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Budapest Honvéd–Újpest (Tv: M4 Sport)

NB II – élő eredménykövető

10. FORDULÓ

14.15: Gyirmót FC Győr–Vasas FC (Tv: M4 Sport+)

16.00: Budaörs–Soroksár SC, Tatabánya

16.00: Szentlőrinc–Nyíregyháza Spartacus FC, Kozármisleny

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–DEAC

17.00: Szolnoki MÁV FC–FC Ajka

17.00: BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC

17.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC

17.00: Aqvital FC Csákvár–WKW ETO FC Győr

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kolorcity Kazincbarcika SC

NB III

11. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

16.00: Mezőkövesd II–DVSC II

16.00: Salgótarján–Tiszaújváros

16.00: Tiszafüred–Sajóbábony

16.00: Balassagyarmat–Kisvárda II

16.00: Eger–Hatvan

16.00: Tállya–Füzesgyarmat

16.00: Putnok–Gyöngyös

16.00: Sényő–Jászberény

16.00: BVSC–DVTK II

17.00: Tiszakécske–Cegléd

KÖZÉP-CSOPORT

11.00: FTC II–Honvéd II

11.00: Újpest II–Rákosmente

14.00: Paks II–Iváncsa

16.00: Kozármisleny–Vác

16.00: Taksony–Hódmezővásárhely

16.00: Körösladány–Szekszárd

16.00: Dabas-Gyón–ESMTK

16.00: Majos–Szegedi VSE

18.00: Kecskemét–FC Dabas

16.00: Monor–Dunaújváros

NYUGATI CSOPORT

11.00: Fehérvár II–Bicske

11.00: Puskás Akadémia II–Tatabánya

16.00: BKV Előre–Sopron

16.00: Balatonfüred–III. Kerületi TVE

16.00: Gárdony–Nagykanizsa

16.00: Mosonmagyaróvár–Ménfőcsanak

16.00: ZTE II–Pápa

16.00: Komárom–THSE-Szabadkikötő

16.00: Érd–Lipót

16.00: Veszprém–Nagyatád

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

13.00: Sheffield United–Leeds United (Tv: Spíler1)

15.00: Tottenham Hotspur–Newcastle United (Tv: Digi Sport1)

17.30: Manchester City–Leicester City (Tv: Spíler1)

20.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

13.00: Bordeaux–Nice (Tv: Digi Sport2)

15.00: Angers–Brest

15.00: Dijon–Montpellier

15.00: Monaco–Strasbourg (Tv: Digi Sport3)

15.00: Nimes–Lens

17.00: Lorient–Lyon (Tv: Digi Sport2)

21.00: Reims–PSG (Tv: Digi Sport2)

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Sport2)

18.00: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

12.30: Spezia–Sassuolo (Tv: Digi Sport1)

15.00: Napoli–Genoa (Tv: Digi Sport2)

15.00: Verona–Udinese

18.00: Crotone–Milan (Tv: Digi Sport1)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Digi Sport1)

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

12.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

16.00: Atlético Madrid–Granada (Tv: Spíler2)

18.30: Valladolid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

SKÓT PREMIERSHIP

9. FORDULÓ

13.00: Motherwell–Rangers (Tv: Arena4)

SZLOVÁK FORTUNA LIGA

8. FORDULÓ

18.00: Dunaszerdahely (DAC)–Trencin

TOVÁBBI SPORTKÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Chicago Bears

19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Rams

19.00: Cleveland Browns–Washington Football Team

19.00: Minnesota Vikings–Tennessee Titans

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: New York Giants–San Francisco 49ers

19.00: Philadelphia Eagles–Cincinnati Bengals

19.00: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)

22.05: Indianapolis Colts–New York Jets

22.05: Los Angeles Chargers–Carolina Panthers

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Tampa Bay Buccaneers

22.25: Seattle Seahawks–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: New Orleans Saints–Green Bay Packers (Tv: Arena4)



DUATLON

14.30: rövidtávú országos bajnokság, Ajka

FALLABDA

Egyéni országos bajnokság, Százhalombatta

FORMULA–1

OROSZ NAGYDÍJ, SZOCSI

13.10: F1, futam (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: FTC-Telekom–MAC HKB Újbuda

KAJAK-KENU

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

9.00: középfutamok

10.30: döntők

KERÉKPÁR

Országúti világbajnokság, Imola, férfi mezőnyverseny, 259 km

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Telekom Veszprém–Orosházi FKSE-Linamar

NŐI NB I

15.00: DVSC Schaeffler–Siófok KC

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE

18.00: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE

FRANCIA BAJNOKSÁG

17.00: PSG–Aix (Tv: Arena4)

MOTOGP

SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ

8.30: Moto3, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

8.50: Moto2, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

9.20: MotoGP, bemelegítő edzés (Tv: Arena4)

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.20: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4, Galaxy4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: LV Sport Pénzügyőr SE–MAFC-BME

17.00: Debreceni EAC–Kecskeméti RC

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres puska, pisztoly országos bajnokság (Budapest, Fehér út 9–11.), 3. nap

TENISZ

ATP-TORNA

12.00: Hamburg (Tv: Eurosport2)

GRAND SLAM

10.50: 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

MASTERS SUMMER CUP

17.00: döntő (Tv: Digi Sport3)

