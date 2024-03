Kerkez Milos Bournemouth-e a Burnley otthonában kell, hogy bizonyítson, míg Loic Nego és csapata, a Le Havre a Brest otthonába látogat. A nap meccse kétségtelenül a manchesteri derbi, de a Leverkusen kölni vendégjátékára is figyelhetünk, ugyanis győzelmükkel 10 pontra hízlalhatják előnyüket a Bundesliga tabellájának élén. Az Atlético Madrid a Betist fogadja, a Barcelona pedig a Bilbao otthonában lép pályára. A Ferencváros hazai pályán fogadja a Kecskemét csapatát.

17:34 - Loic Nego csapata zsinórban negyedszer kapott ki, az ellenfél a PSG után kajtató bajnoki második Brest volt. A magyar válogatott szélső a 84. percben állt be.

17:32 - A Verona nyerte a kiesési rangadót a Serie A-ban, a Sassuolo elleni sikerükkel elléptek a kiesőzónától. A Cagliari szintén nyert, így ők is fontos pontokat szereztek.

17:30 - A Bayer Leverkusen 24 fordulót követően is veretlenül éllovas a német élvonalban, amelynek vasárnapi játéknapján 2-0-ra győzött a 14. perctől emberhátrányban futballozó Köln vendégeként.

Xabi Alonso együttese az egész idényben veretlen, minden sorozatot figyelembe véve eddigi 34 találkozójából 30-at megnyert négy döntetlen mellett. Sikerének köszönhetően tíz fordulóval a Bundesliga küzdelmeinek lezárása előtt tíz pont az előnye az elmúlt 11 kiírásban a bajnoki salátástálat elhódító Bayern München előtt, amely pénteken pontokat hullajtott a Sallai Rolanddal felálló Freiburg vendégeként.

16:08 - Nincs nagy meglepetés, legerősebb kezdőjével érkezik mindkét csapat a manchesteri derbire:

| STARTING LINEUPS



This Premier League weekend wraps up with a Manchester derby!



There are no major surprises in Manchester City's XI, while Marcus Rashford once again starts up top for Manchester United, with Rasmus Højlund still absent due to injury.#MCIMUN pic.twitter.com/hSbONzOc3q