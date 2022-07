Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 31-én:

15:49: Georginio Wijnaldum alig egy évvel azután távozhat a PSG -től , hogy csatlakozott a francia klubhoz. Fabrizio Romano szerint az AS Roma már csak a francia klub zöld jelzésére vár.

AS Roma are waiting for Paris Saint-Germain green light to complete Gini Wijnaldum loan deal. Next 24/48h will be crucial to find full agreement between clubs. #ASRoma



PSG and Everton, still discussing for Gana Gueye. Talks ongoing about the final formula. pic.twitter.com/ONLl4GeEZS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2022

14:28: Gio Simeone, Diego Simeone fia várhatóan a jövő héten a Borussia Dortmundhoz igazol. A játékost korábban a Sevillával és a Juventussal is szóba hozták.

14:25: Az RB Leipzig bejelentette David Raum leigazolását. A német balhátvéd a Hoffenheimtől érkezik , mintegy 26 millió euróért.



A short message from our new signing!



#WeAreLeipzig pic.twitter.com/6PcLtr23RL — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 31, 2022



14:20: A Bayern München nem szerződtet újabb csatárt. A bajorok sportigazgatója , Oliver Khan a Bildnek adott interjújában kijelentette, hogy a klub nem fontolgatja újabb csatárok szerződtetését.

14:15: Martin Braithwaite várhatóan nem marad a Barcelonában. Tekintettel arra, hogy az előző szezonban alig játszott, és számos játékost szerződtettek a posztjára. Ekrem Konour elmondása szerint Franciaországból, Olaszországból és más spanyolországi klubokból is érdeklődnek iránta, így hamarosan szerződést is bonthat jelenlegi klubjával.



14:10: Két játékos is távozhat a PSG-ből. Fabrizio Romano szerint hamarosan véglegesítik Georginio Wijnaldum kölcsönadását a Romának, és Idrissa Gueye ügyében is tárgyalásokat folytatnak, méghozzá az Evertonnal.



New round of talks scheduled for Paris Saint-Germain with both AS Roma and Everton. #PSG



▫️ Negotiations in progress for Gini Wijnaldum-Roma on loan, final step on salary needed.



▫️ Talks advancing for Gana Gueye to Everton, PSG want him to go; could be loan or permanent. pic.twitter.com/fOYzJ19UT0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2022

14:05: Több klub is versenybe szállhat Timo Wernerért. Úgy tűnik, a Chelsea ezen a nyáron eladhatja a németet, így napról napra egyre több csapat száll versenybe érte. A hírek szerint a Juventus és az RB Leipzig után a Newcastle is beállt a sorba.

14:00: A Barcelona tovább folytathatja nyári költekezését. Ekrem Konur arról ír, hogy a katalánok Cesar Azpilicuetát és Marcos Alonsót is szeretnék megszerezni a Chelsea-től. A forrás hozzáteszi, hogy az két üzlet a jövő hét folyamán le is zárulhat.



Barcelona want to sign Spain defenders Cesar Azpilicueta, and Marcos Alonso, from Chelsea next week. #ForçaBarça #CFC pic.twitter.com/Hm8DFHy4Q6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 31, 2022

