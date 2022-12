Louis van Gaal érdeklődik a nemrég üresen maradt portugál szövetségi kapitányi poszt iránt.



A katari világbajnokságot követően több edző is távozott posztjáról. Köztük volt a hollandok szövetségi kapitánya, Louis van Gaal, akit Ronald Koeman váltott, de a portugálokat vezető Fernando Santos is, akinek egyelőre még keresik az utódját. A szövetségi kapitányi posztra a portugálok José Mourinhót szemelték ki, ám a hírek szerint az AS Roma nem szeretné elengedni a szakembert.



A betöltetlen pozíció Van Gaal figyelmét is felkeltette. A holland elismerte fontolóra venné az ajánlatot.



„Újra nyugdíjas vagyok. De ha (a portugál szövetség) felhív, meghallgatom. Ennyit tudok mondani” – mondta a 3FM-nek a Goal.com szerint.

Borítókép: Richard Sellers/Getty Images