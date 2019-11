Megrongálták Zlatan Ibrahimovic szobrát Malmőben egy nappal azután, hogy a sztár tulajdonrészt szerzett a rivális Hammarby labdarúgóklubban.

A rendőrségi jelentés szerint ismeretlen tettesek benzinnel öntötték le és meggyújtották a három és fél méteres művet, továbbá rasszista üzenetet fújtak elé festékszóróval a földre.

A 38 éves csatár kedden vásárolta fel a stockholmi egyesület részvényeinek mintegy 25 százalékát, és közölte, Skandinávia legnagyobb klubjává akarja tenni a bajnoki bronzérmes Hammarbyt.



Így égett a három és fél méteres szobor:

Ibrahimovic statue set on fire by angry fans over his buying rival club



October 2019 - Malmo build statue of club legend Zlatan Ibrahimovic.



November 2019 - Malmo fans set fire to the statue after Zlatan buys a 50% stake in rivals Hammarby. pic.twitter.com/nNw9ucgLNX