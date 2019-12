Ugyan nem Cristiano Ronaldo nyerte idén az Aranylabdát, sőt az Év legjobb játékosának sem őt választották az UEFA-nál, a portugál sztár mégsem fejezi be az évet egyéni díj nélkül, ugyanis a Juventus játékosa nyerte a Dubajban kiosztott Globe Soccer-díjat.



„Köszönetet szeretnék mondani a családomnak, a barátnőmnek, a fiamnak és a másik három gyermekemnek, akik a szállodában várnak. Továbbá szeretném megköszönni a barátaimnak, a csapattársaimnak és az ügynökömnek a támogatást. Illetve az összes embernek, aki lehetővé tette, hogy létrejöhessen ez a gála. Köszönet kell mondanom még az arab közösségnek, amely mindig nagyszerűen bánt velem. Szeretném megköszönni Dubainak is - ez egy csodálatos hely, ahová évente ellátogatok. Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott rám. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és megkaphattam ezt a csodálatos díjat. Remélem, hogy jövőre is itt leszek, és természetesen bízom benne, hogy 2020-ban is megnyerem ezt a díjat. Köszönet mindenkinek és boldog új évet.” ”- mondta Ronaldo.

A pillanat, amikor Ronaldo átvette a a díjat:



Az év felfedezettje az Atlético Madrid 20 éves portugál támadója, Joao Félix lett. A legjobb klubnak járó elismerést a BL-győztes Liverpool kapta, a legjobb edző pedig az idén minden nemzetközi kupát megnyerő angolokat irányító Jürgen Klopp lett.



A futballban dolgozók közül az Atlético Madrid sportigazgatója, Andrea Berta, és a világ egyik legfontosabb menedzsere, Jorge Mendes kapott díjat. Utóbbi egészen véletlenül Ronaldo és Joao Félix ügyeit is intézi.



Borítókép: givemesport.com

Forrás: givemesport.com