Virgil van Dijk állítólag tudta, hogy 2017-ben a Manchester United nem őt, hanem a svéd Victor Lindelöföt fogja leigazolni, ami azt jelentette, hogy fél évvel később ingyen igazolhatóként csatlakozhatott a Liverpool együtteséhez.

Van Dijk 2018 januárjában csatlakozott a Liverpoolhoz, a Southampton együttesétől, 75 millió fontért, ami akkor világrekordnak számított.

A 30 éves játékos jelenleg a világ egyik legjobb védőjének számít és alapember Jürgen Klopp együttesében.

A dolgok azonban nagyon másként alakulhattak volna, miután korábbi csapattársa Charlie Austin Van Dijk korábbi csapattársa elárult egy érdekes beszélgetést a holland válogatott játékossal.

- „A Chelsea elleni idegenbeli találkozón ültünk a kispadon és rákérdeztem, hogy a Manchester United biztosan jó lesz neked?

-"Tudod, ők már leigazolták Victor Lindelöföt. Meg voltam döbbenve. Nyilván szóba került, hogy nyáron oda fogok menni, de inkább Lindelöföt vitték."

