Szerda az ünneplés napja volt Miamiban. Lionel Messi közölte a világgal, hogy az amerikai város csapatához, az Inter Miamihoz ír alá. A transzfer még az NBA-döntőt játszó Miami Heatet is megérintette, ugyanis a meccsen köszöntötték az argentint.



Van azonban ennek egy árnyoldala is, mégpedig az Inter Miami helyzete. A klub jelenleg sereghajtó az MLS-ben, és habár az ottani szabályok miatt kiesni nem fognak, ez aggasztó előjel.

Arról nem is beszélve, hogy Phil Neville távozása miatt jelenleg nincs vezetőedző a klub élén. A pletykák szerint a csapat Tata Martinót akarja befűzni, aki habár a Barcánál felsült, Messivel remek viszonyt ápol.

Problémát okozhat továbbá a Messi körül lévő csapat (vagy nem csapat). Higuain és Matuidi már messze járnak, így jelenleg a legnagyobb név a klubban a tavalyi MVP Jozef Martinez. Rajta kívül említhetjük még a tavalyi szezont remekül záró ecuadori válogatott Leonardo Campanát is, itt azonban végeszakad a felsorolásnak. A középpálya erősen foghíjas, csakúgy, mint a védelem.

Akárhogy nézzük, sok dolga lesz a Bolhának, vélhetően nagyobb terhet kell a hátára vennie, mint eddig bármelyik csapatánál.

Említsük meg még a végén azt is, hogy a klub másodikszámú kapusa elmondta, jelenleg a csapat stadionja nem alkalmas arra, hogy egy Messi-szintű játékost fogadjon. Ez egy ideiglenes aréna, ahol nincs beléptetőrendszer, bárki szabadon járhat ki-be, illetve biztonsági szolgálat és őrzés sincs az arénánál.

Marsman (Inter Miami): "I personally think that this club is not ready for Messi's arrival. We have a temporary stadium, people can just walk on the pitch, there are no gates. We also leave for the stadium without security. I think they aren't ready. But I hope he comes." [espn] pic.twitter.com/w6JZinzhbv