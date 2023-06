A jelenleg 36 éves Usain Bolt a leggyorsabb rövidtávfutó a világon, aki 2009-ben 9.58 másodperc alatt futotta a 100 métert, ezzel pedig ma is világcsúcstartó.



Boltnak 200 méteren is világcsúcsa van, ott 19.19 volt a mindent elsöprő időeredmény, szintén 2009-ben.

Miután visszavonult az atlétikától, Bolt megpróbálkozott a profi labdarúgással, játszott Norvégiában és Ausztráliában is, de nagy sikereket itt már nem ért el.

Boltról tudni lehet, hogy hatalmas Manchester United szurkoló, több gála- és jótékonysági meccsen öltötte magára a vörös ördögök mezét.

Legutóbb a TalkSport vendége volt, ahol elárulta, van egy játékos az MU-ban, aki meg tudná verni őt 20 méteren.

„Igen, Rashfordnak megvan a sebessége hozzá, remekül rajtol, ez tény! Mondtam neki, hogy valószínűleg 20 méteren el tudna érni, de utána vége!” – elemzett nevetve Bolt.

A futó a csapat helyzetéről is beszélt, ahol elmondta, nagyon bízik Erik ten Hag-ban és úgy gondolja, a csapat hosszú távon is sikeres lehet az ő irányításával.

