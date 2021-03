A lengyel labdarúgó-válogatottnál ismét koronavírusos esetet észleltek, ezúttal Lukasz Skorupski kapus adott pozitív teszteredményt.

A Bologna játékosának vizsgálati eredményéről a lengyel szövetség szóvivője, Jakub Kwiatkowski számolt be közösségi oldalán. A kapus csütörtök este jelentette a betegség első tüneteit, így azt, hogy hőemelkedése van, és miután pozitív lett a PCR-tesztje, elkülönítették a csapattól.



Korábban egy másik lengyel futballistát, Mateusz Klichet is megfertőzte a koronavírus, ő már nem is tartott társaival Budapestre, ahol együttese 3-3-as döntetlenre végzett a magyar válogatottal a csütörtök esti világbajnoki selejtezőn. Skorupski sem lépett pályára a Puskás Arénában, de a cseresorból nézte végig a találkozót.

Borítókép: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images