Tyson Fury támogató üzenetet küldött Marcus Rashfordnak, akit az Európa Liga döntője után ismét számtalan rasszista támadás ért.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester United vereséget szenvedett a Villareal ellen az Európa Liga döntőjében. A végletekig kiélezett találkozón az angol klubcsapat tizenegyespárbajban maradt alul. A vereséget követően rengetegen illeték negatív kritikával Marcus Rashfordot és sokan rasszista üzenetekkel árasztották el.



A játékos közösségi oldalán panaszolta el a vele történteket, bejegyzésében arról írt, több mint 70 faji megkülönböztetésről szóló üzenetet kapott.



Olyan is akadt azonban, aki támogatásáról biztosította az elkeseredett Rashfordot. A nehézsúlyú bokszoló, Tyson Fury kommentben ajánlotta fel segítségét.



„Harcolj tovább, veled vagyok testvérem. A rasszizmust ki kell írtani a sportból és az élet minden területéről. Újra nekimegyünk és soha nem adjuk fel” – írta.



Később Rashford azt is elárulta, leginkább az az üzenet dühítette fel, amit egy tanártól kapott.



„A legjobban azon háborodtam fel, hogy az egyik bántalmazó, aki egy majmos hangulatjelet hagyott az oldalamon, egy nyilvános profillal rendelkező matektanár. Gyerekeket tanít! És következmények nélkül faji megkülönböztetést alkalmaz…”



A meccset követően a Manchester United képviselője elmondta: A MU-ban mindenki undorodik az online gyűlölettől és visszaéléstől, amit Rashford és más játékosok ellen elkövetnek a közösségi médiában.



„Egyszerűen nincs mentség rá, és teljesen elítéljük. A Manchester United nem tolerálja a rasszizmust vagy a diszkriminációt, és arra biztatjuk az embereket, hogy jelentsék ezeket az eseteket a manutd.com oldalon. Azt is sürgetjük, hogy a közösségi média platformjait szabályozó hatóságok erősítsék meg az ilyen viselkedés megelőzésére szolgáló intézkedéseket.”



Fury a pályán kívül is régóta támogatja Rashfordot. A világjárvány idején például nyomást gyakoroltak az Egyesült Királyság kormányára, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes étkezést.

Tevékenységük miatt a BBC mindkét sportolót jelölte az év személyiségének díjára, amelyet végül a Forma-1-es pilóta, Lewis Hamilton nyert el.

A díjátadáskor Fury elmondta, szerinte Rashford méltó lovagi rangra.

