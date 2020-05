Kétségtelen, hogy Cristiano Ronaldo a valaha volt egyik legnagyobb labdarúgó. Néhány évvel ezelőtt ennek rendszeresen hangot is adott.

"Én vagyok a futballtörténelem legjobb játékosa vagyok." - mondta a France Footballnak 2017-ben. "Minden labdarúgót tisztelek, de soha nem láttam senkit, aki jobb lenne nálam.

"Mindkét lábammal jól lövök, gyors vagyok, jól fejelek, gólokat szerzek és gólpasszokat adok. Vannak, akik inkább Neymart vagy Messit részesítik előnyben. De azt kell, hogy mondjam, nincs nálam teljesebb játékos."



(Kép: CityFiles/Getty Images)



Azonban amikor ezt mondta Ronaldo akkor valószínűleg elfelejtette azt a nyilatkozatát miszerint látott pályafutása során saját magánál is jobb játékost. Ugyanis 2003-ban Ronaldo még úgy vélte, hogy létezik nála is jobb, ő pedig nem más, mint a korábbi csapattársa, Fabio Paim.



"Ha úgy gondolják, hogy jó vagyok, akkor még nem látták Fabio Paimt játszani." - mondta Ronaldo, miután megérkezett a Manchester Unitedbe a Sporting Lisszabontól.



(Kép: givemesport.com)



Paim szintén a Sporting csapatában játszott, Ronaldo nyilatkozata pedig úgy hangzik, mintha a United annó nem a megfelelő játékost igazolta volna le. Ugyanakkor, amíg Ronaldo sikert sikerre halmozott a Manchester Unitednél, majd a Real Madridnál és a Juventusnál, addig paim karrierje nem éppen alakult hasonlóan.



Talán az ötszörös aranylabdás klasszis dicsérő szavainak is köszönhetően a Chelsea 2008-ban leigazolta a portugál középpályást, ám mindössze négy hónapot töltött a londoni együttesnél, ugyanis Luiz Felipe Scolari a tartalékoknál számolt vele, ott is csupán néhány alkalommal kapott lehetőséget. Paim karrierje pedig mélyrepülést vett.



(Kép: Darren Walsh/Chelsea FC Via Getty Images/Getty Images)



Mielőtt 2010-ben végleg távozott a Sportingtól még kölcsönben szerepelt a Rio Ave és a Real Massama együttesénél. Ezt követően aláírt a portugál harmadosztályú S.C.U Torreense csapatához, ahol csupán három meccsen lépett pályára majd távozott. A következő nyolc évben hét országban is focizott, egészpontosan Kínában, Angolában, Máltán, Litvániában, Luxemburgban, Katarban és Brazíliában. Paim 2015-ben a luxemburgi másodosztályban szereplő Union 05 Kayl-Tetange együttesében kötött ki, de néhány hónap múlva innen is kirúgták azzal az indokkal, hogy a munkához való hozzáállása nem volt megfelelő.



(Kép: givemesport.com)



A nem túl fényes pályafutással bíró labdarúgót 2019-ben letartóztatták kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A rendőrség közlése szerint a 12 gramm kokaint találtak Paim házában, de végül felmentették, azóta viszont egyetlen csapat színeiben sem lépett pályára.



"Gyakran edzettem az első csapattal, de soha nem játszottam." – mondta a Chelsea-nél töltött időszakáról a 32 éves labdarúgó. "Játszani akartam. Úgy éreztem, hogy többet tehetek. Jorge Mendes elvitt a Chelsea-be. Jó pénzt kerestem, az ügynökömnek pedig volt egy játékosa a klubban. Mindenki jól járt. Ha visszacsinálhatnám, akkor ma már türelmesebb lennék. De abban az időben, minél több szabad időm volt, annál „hülyebb” dolgokat tettem."



Véleményünk szerint Paim lehet, hogy „jobb” volt, mint Ronaldo, de az nyilvánvaló, hogy nem volt meg benne az a hihetetlen mentalitás, mint ami a Juventus sztárját jellemzi. Talán ez kellő bizonyíték arra, hogy nem csupán tehetségre van szüksége egy játékosnak ahhoz, hogy a legmagasabb szintre jusson.

Kép: CityFiles/Getty Images

Forrás: givemesport