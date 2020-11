Harminchárom évesen autóbalesetben elhunyt Anele Ngcongca, 53-szoros dél-afrikai válogatott futballista.

A karambol hétfő hajnalban történt, a játékos az autó anyósülésén ült, a gépjárművet vezető nőt kritikus állapotban szállították kórházba.

Ngcongca 2009 és 2016 között erősítette hazája nemzeti csapatát, ott volt a 2010-es világbajnokságon is, ahol a Bafana Bafana saját közönsége előtt léphetett pályára.

