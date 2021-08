A portugál hírek szerint tragikus hirtelenséggel életét vesztette a Chelsea egykori középpáyásának, Michael Ballacknak a 18 éves fia.



A Premier Leagueben szereplő klub bejegyzésében az áll, megdöbbentek és szomorúak voltak, amikor megtudták, hogy Emilio Ballack meghalt egy közúti balesetben, nem messze a család nyaralójától.



A tinédzser állítólag csütörtök hajnalban, hajnali 2 óra körül halt meg quad-balesetben.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time.