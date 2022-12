Az egész futballvilág érzékenyen figyeli és egy emberként aggódik Peléért, aki három hete került kórházba.

A legendát vastagbélrákkal kezelték, de nem reagált jól a kemoterápiára, ezért benn tartották a Sao Paulo-i kórházban, és úgynevezett „életvégi ellátásban” részesítik.

A legfrissebb orvosi jelentésből kiderül, hogy a 82 éves brazilt vese-és szívelégtelenséggel kezelik a kórházban, emiatt pedig az ünnepekre sem tudják hazaengedni.

A Goal.com értesülései szerint a legenda hozzátartozói a kórházban töltik majd a karácsonyt, hogy Pelé mellett lehessenek.

Pele in hospital for cardiac and renal dysfunction after his cancer advances https://t.co/gz3p38pEqQ