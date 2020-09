Francesco Totti meglátogatta a kórházban azt a szurkolót, aki nem rég felébredt a kómából, miután videóüzenetet kapott az AS Roma legendájától.

Nem rég egy egészen elképesztő történetről számoltunk be, ugyanis egy AS Roma-drukker lányt Francesco Totti hangja ébresztette fel a kómából.



Ilenia Matilli még tavaly decemberben szenvedett autóbalesetet, ami után kómába esett. Kilenc hónap után még Francesco Totti is üzent a lánynak, ez pedig megváltoztatott mindent. A Roma legendája videoüzenetet küldött, melyben arra kérte Ileniát, ne adja fel, harcoljon.



"Ne add fel Ilenia, meg tudod csinálni, mindannyian veled vagyunk." – üzente az egykori olasz klasszis videóüzenetében.

null Francesco Totti's message to car crash victim, Lazio women's footballer Ilenia Matilli: "Don't give up, you'll do it, we are all with you."The Roma fan woke up on Monday after a 9-month coma upon hearing his voice #ForzaRoma pic.twitter.com/QhZKwDNhoY



A mélyálomból felébredt lánynak hétfőn valóra vált az álma, ugyanis Totti személyesen látogatta meg a kórházban.



A világbajnok labdarúgó másfél órát töltött a lánnyal, aki egyelőre még nem tud beszélni, de megért mindent. Ez idő alatt számos közös kép készült róluk, és az ikon egy dedikált AS Roma mezt is ajándékozott.

null "Hold on and don't give up," AS Roma great Francesco Totti said in a message to Ilenia Matilli when she was in a coma. And she did. https://t.co/3T7xQHPxYQ pic.twitter.com/WIDGSB6HKu



Az ESPN beszámolója szerint ráaádul Totti megígérte, hogy ismét találkozni fog Ileniával, amint felgyógyult.



"Nagyszerű érzés volt találkozni vele. Megható volt számomra. Nagyon boldog voltam. Ugyan nem beszél még, de megöleltem, és elkezdett sírni az örömtől." - mondta Totti újságíróknak. "Ha tudtam volna, hogy az üzenetem ennyit segít, akkor már rég elküldtem volna! De az biztos, hogy fogunk még találkozni, amint elhagyhatja a kórházat."



Ilenia családja hihetetlenül hálás volt Tottinak, és nem tudtak elégszer köszönetet mondani nekik.

Forrás: sportbible

Kép: Twitter/photosofootball