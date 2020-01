Vannak labdarúgók, akik képtelenek megbarátkozni a nyugdíjba vonulás gondolatával, és a lehető leghosszabb ideig próbálnak aktívak maradni, mielőtt végleg szögre akasztanák a stoplist.



Összegyűjtöttünk 13 olyan futballistát, akiknek a profi pályafutása az 1990-es években kezdődött, ami azt jelenti, hogy már négy különböző évtizedben pályára lépett. Ez mindenképp figyelemreméltó eredmény. A játékosok piaci értéke a Transfermarkt oldaláról származik.



Zlatan Ibrahimovic (38 éves)



Piaci értéke: 3,15 millió font



Ibra a Malmöben kezdte karrierjét 1999-ben, azóta pedig megmutatta tehetségét Európa számos nagy klubjában. Januárban visszatért a Milanhoz, miután Amerikát is meghódította. Alig több mint 3 millió font a piaci értéke, de ezzel a lista legdrágább veteránjának számít. Reméljük, hogy a svéd csatár még hosszú évekig le fog minket nyűgözni a góljaival.



Gianluigi Buffon (41 éves)



Piaci értéke: 900 ezer font



Nem is olyan ritka, hogy a kapusok a negyedik iksz után is repkednek a gólvonalon. Az egyik legjobb példa erre talán az élő legenda, Gianluigi Buffon. Az olasz hálóőr 1995-ben debütált a Parma csapatában, ahonnan 2001 nyarán a Juventushoz szerződött. 17 év alatt 511 meccsen védte a zebrák kapuját, ebből 311-et lehozott kapott gól nélkül. A BL-győzelem reményében 2018-ban a Paris Saint-Germainhez igazolt, de a gyors kitérő után tavaly visszatért Torinóba, korábbi sikereinek helyszínére. Reméljük, beteljesül az álma és pályafutása vége előtt még magasba emelheti a hőn áhított Bajnokok-Ligája trófeát.



Maxi Rodriguez (39 éves)



Piaci értéke: 450 ezer font



Az 57-szeres argentin válogatott labdarúgó 1999-ben debütált a Newell's Old Boys-ban. Majd később megfordult az Atlético Madridban és a Liverpoolban is. A 39 éves támadó jelenleg a 21. szezonját kezdte meg nevelőegyesületénél.



Claudio Pizarro (41 éves)



Piaci értéke: 450 ezer font



A Bundesliga valaha volt legidősebb gólszerzője 1999-ben érkezett Európába, a Werder mellett a Bayern Münchenben töltött el meghatározó éveket, de futballozott a Kölnben és egy esztendőt a Chelsea-ben is. A peuri csatár 2018-ban ötödik alkalommal tért vissza a Werderhez, majd tavaly aláírt újabb egy évre, akkor úgy fogalmazott, hogy tervei szerint a 2019–2020-as idény lesz az utolsó, amit profi labdarúgóként teljesít. Nála több gólt egyetlen légiós sem szerzett a Bundesligában.



Roque Santa Cruz (38 éves)



Piaci értéke: 225 ezer font



Pizarro után egy újabb dél-amerikai csatár a listán, aki még mai is rúgja a bőrt. Santa Cruz 1998-ban kezdte karrierjét az Olimpia Asunción együttesében. A paraquayi támadó korábban megfordult a Bayern München és Manchester City együttesében is, 2016-ban pedig hazatért és újra az Olimpiai labdarúgója lett.



Gareth Barry (38 éves)



Piaci értéke: 675 ezer font



Jelenleg a West Bromwichban futballozó középpályás rekorder, ugyanis nála több alkalommal egyetlen játékos sem lépett pályára az angol élvonalban. Még Ryan Giggs sem! Ugyanis a walesi 632 PL-találkozón szerepelt, míg Gareth Barry eddig 653-on.



Az 53-szoros angol válogatott játékos 1998-ban kezdte profi labdarúgó pályafutását az Aston Villában. 1998. május 2-án debütált a Sheffield Wednesday ellen. Majd a Manchester City és az Everton színeiben is játszott a PL-ben, 2017 óta pedig a birminghami együttest erősíti.



„Néha úgy érzed, nehéz volna folytatnod. Mentálisan át kell vészelned azokat az időszakokat, amikor a csapatod nem nyer meccseket és közben arra gondolsz, valóban illik-e még itt játszanod vagy inkább visszavonulnál. De aztán folytattam. Sok barátommal beszélgettem, akik már visszavonultak és mindegyik egyetlen egyet mond: tarts ki addig, amíg csak tudsz.” – nyilatkozta Barry még 2016-ban.



Emre Belözoglu (39 éves)



Piaci értéke: 450 ezer font



Emre 24 éve, 1996-ban mutatkozott be a Galatasaray csapatában. A 101-szeres török válogatott játékos korábban megfordult az Inter, a Newcastle United és az Atlético Madridban is. 2019-ben pedig harmadik alkalommal tért vissza nevelőegyesülete nagy riválisához, a Fenerbahcehez, amelynek mezét már több mint 170 találkozón húzta magára.



Milan Baros (38 éves)



Piaci értéke: 225 ezer font



1998-ban mutatkozott be a cseh élvonalban a Baník Ostrava színeiben A Liverpoolhoz 2002 telén csatlakozott. A 2001-02-es szezonban csak egy meccsen, az FC Barcelona ellen lépett pályára. Bajnokságbeli debütálásakor rögtön duplázott a Bolton ellen. A szezont végül 12 góllal zárta. A következő idényben azonban eltörte a bokáját és emiatt fél évet kihagyott. A 2004-es Európa-bajnokság gólkirály lett. A liverpool 2005-ös BL-menetelésének pedig kulcsfigurája volt. A cseh csatár 2017-ben visszatért a Baník Ostrava együtteséhez.





Hilton (42 éves)



Piaci értéke: 90 ezer font



Hilton, vagy teljes nevén Vitorino Hilton da Silva 1996-ban kezdte meg profi karrierjét a Chapecoense csapatánál. Az első hivatalos mérkőzésére azonban csak három évvel később került sor, a Paraná Clube színeiben. A brazil középhátvéd karrierje nagy részét Franciaországban töltötte. 2011 óta a Montpellier játékosa, amelynek színeiben több mint 280 mérkőzésen szerepelt.



Kenny Miller (40 éves)



Piaci értéke: 180 ezer font



Miller 1998-ban mutatkozott be a skót élvonalban a Hibernian labdarúgójaként. Pályafutása során megjárta a két skót „óriás”-t, az az a Celtic és a Rangers együttesét, de volt a Wolverhampton játékosa is, sőt Törökországban, a Bursaspornál is kipróbálta magát. Jelenleg 40 évesen a skót másodosztálybeli Partick Thistlenél szerepel, ráadásul nem is rosszul, ugyanis 23 meccs alatt eddig kilenc gólt lőtt.



Dong-Gook Lee (40 éves)



Piaci értéke: 360 ezer font

Aki emlékszik még az ázsiai csatárra, annak vagy hihetetlen memóriája van, vagy rengetegszer menedzselt dél-koreai csapatot a FIFA-ban. Dong-Gook Lee két európai csapatban szerepelt pályafutása során, Egy évet a Werderben kölcsönjátékosként, illetve a Middlesbroughnál. A németeknél hét találkozón kapott lehetőséget, az angol együttesben pedig 23 mérkőzés szerepelt, viszont egyik csapatban sem tudott gólt szerezni. Jelenleg a K-League bajnokság szereplő Jeonbuk Hyundai Motorst erősíti. 2019 nyarán Lee pályafutása 200. gólját lőtte a Sangju Sangmu FC ellen. Jelenleg 206 találatnál jár a dél-koreai támadó, amit 441 meccsen hozott össze.





Nakamura Sunszuke (41 éves)



Piaci értéke: 90 ezer font



A valaha volt egyik legjobb ázsiai játékos még mindig aktív. Jelenleg a Yokohama FC játékosa. Az életveszélyes szabadrúgásairól ismert középpályás 1997-ben a Jokohama F. Marinosnél kezdte a karrierjét, majd 2002-ben a Serie A-ba frissen feljutott Regginához igazolt. Három évvel később úgy döntött, továbbáll és elfogadta a Celtic ajánlatát. A középpályás 2006. szeptember 13-án betalált a Manchester Unitednek, azzal a góllal pedig az első japán gólszerző lett a Bajnokok Ligájában. A japán válogatottal megnyerte a 2000-es és a 2004-es Ázsia-kupát. Utóbbi tornán őt választották a legjobb játékosnak.





Miura Kazujosi (52 éves)



Piaci értéke: 90 ezer font



Nakamurához hasonlóan egy másik japán veterán, aki a Yokohama FC-t erősíti. A csatár a napokban újabb egy évre írt alá a jokohamai egyesületnél, amelyet 2005 óta erősít. Japán első nemzetközileg elismert labdarúgója, aki még 52 évesen is pályára lép. Hihetetlen! De nem csak Japán, hanem a világ legesőbb játékosa, ugyanis a „Kazu királynak” becézett támadó 2017-ben 50 évesen és 7 naposan lépett pályára egy bajnokin, ezzel megjavította a legendás Sir Stanley Matthews csúcsát, és jelenleg ő a legidősebb profi futballista. A listán szereplő labdarúgókkal ellentétben Kazajosi karrierje nem az 1990-es években indult, ugyanis a japán csatár 1986-ban lépett először pályára a brazil Santosban. Majd megfordult többek között a Palmeirasban és a Coritibában, továbbá a Genoában, a Dinamo Zagrebben és a Sydney FC-ben is. Miura Kazujosi február 26-án lesz 53 éves. Lenyűgöző!



