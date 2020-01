A napokban kinyitott az átigazolási piac januári időszaka, ilyenkor pedig elkerülhetetlenül is szóba hozzák a Manchester Unitedet a földkerekség legnagyobb sztárjaival. Ezúttal a klub korábbi védője, Rio Ferdinand ajánlott pár játékost az egykor szebb napokat is megélt angol csapatnak.



Mint minden Manchester United szimpatizánsnak, úgy Solskjaernak a célja sem lehet más, mint hogy visszavezesse a Vörös Ördögöket a csúcsra. Azonban a norvégnak eddig cseppet sem volt könnyű dolga, hiszen a David Moyes, Louis van Gaal és Jose Mourinho által összevásárolt keretből kellett a lehető legtöbbet kihoznia és csak Harry Maguire-t, Aaron Wan-Bissakát, illetve Daniel Jamest sikerült a klubhoz csábítania.



Köztudottan nehéz terep a januári átigazolási időszak a csapatok számára, hogy nyélbe üssék a megfelelő transzfereket. A legendás Vörös Ördög, Rio Ferdinand a Twitter-oldalán dobott be pár nevet, akiket szívesen látna a Unitedben, és akik véleménye szerint erősítést jelentenének korábbi csapatának.

Just thinking.... I would 100% go & get @ECavaniOfficial (Edinson Cavani).



Huge experience, Goalscorer, Work Ethic & Great Pro who the younger players in the squad would learn a lot from! Thoughts?!#AskRio https://t.co/bG2KXAYSUf — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 2020. január 3.



A BL-győztes védő szerint elsősorban a manchesteri középpályára férne rá az erősítés, így a kívánságlistáján szerepel a Napoli játékosa, Fabián Ruiz. Ugyanakkor nem csupán a spanyol középpályás lenne, akit Ferdinand elcsábítana Olaszországból, mivel úgy véli, hogy a védelem problémáira Kalidou Koulibaly lenne a legmegfelelőbb megoldás.



A 81-szeres angol válogatott védő a gólszerzésre is talált megoldást, ugyanis a PSG csatárát, Edinson Cavanit szemelte ki.



„Csak arra gondoltam…100 %, hogy mennék és megszerezném Edinson Cavanit. Óriási tapasztalata van, gólerős, nagy munkabírású és nagyszerű szakember, akitől a csapat fiatalabb játékosai rengeteget tanulhatnának."



Cavani megszerzése ráadásul nem is lenne lehetetlen, mivel az uruguayi szerződése a párizsi klubbal a szezon végén lejár. A 32 éves támadót korábban az Atlético Madriddal hozták szóba, de a spanyolok eddig még nem tettek hivatalos ajánlatot.



Ferdinand egy „B-tervet” is mellékelt Twitter-posztjában, ugyanis a Boca Juniors 19 éves középpályását, Agustin Almendrát is a United figyelmébe ajánlotta.



Solskjaer szerint túl nagy változások nem várhatóak a csapatnál, de nyitott szemmel járnak és reméli, hogy egy vagy két új játékost tudnak igazolni a télen.



Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Forrás: goal.com