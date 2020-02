A Sky Sports összeállította azoknak a labdarúgóknak a listáját, akik a legtöbb gólt és a legtöbb aszisztot osztották ki 2017 óta.



A Sky Sports szerint a Barcelona szupersztárja Lionel Messi áll a lista élén, magasan a többi játékos előtt. A 32 éves játékos 90 találkozón 88 gólt és 37 gólpasszot szerzett. Messi az egyetlen, aki több mint 100 gólból kivette a részét. Az argentin válogatott labdarúgó az Eibar ellen szerzett négy góljának is köszönhetően újra beszállt az idei európai Aranycipőért folytatott versenybe. Sőt, pályafutása mérföldkőhöz ért, ugyanis a Barcelona mezében már 626 gólnál jár. A gólokhoz jön még a katalánoknál kiosztott 261 gólpassz. Emellett ha az argentin válogatottban szerzett góljait és gólpasszait is hozzáadjuk (70 gól és 45 gólpassz), akkor Messi már több mint 1000 gólban játszott főszerepet.



Mohamed Salah 2017-ben csatlakozott a Liverpoolhoz, azóta pedig kulcsembere lett Jürgen Klopp vezette csapatnak. Az azóta eltelt időszakban annyi gólból kivette a részét, hogy a hatszoros aranylabdás Lionel Messi mögött ő áll a második helyen a kombinált rangsorban.



A Vörösök 36 millió fontért szerződtették Salah-t az As Roma együttesétől, amellyel a csapat legdrágább játékosigazolásává vált akkor. Mondanunk sem kell, az egyiptomi meghálálta az érte kifizetett pénzt, hiszen 97 meccs alatt 68 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját, és 24 gólpasszt osztott ki a társainak.



Messi és Salah az élen (David S. Bustamante/Getty Images)

A Sky Sports szakértője, Jamie Carragher szerint korábbi csapatának szurkolói „alábecsülik” a 27 éves játékost, aki 15 gólnál tart a Premier League idei kiírásában.



"Salah világklasszis játékos. Úgy gondolom, hogy sokan vélekednek még így, de sajnos sok Liverpool szurkoló kissé alul értékeli őt. Természetes, hogy az első szezonjához képest most úgy tűnik, hogy alul teljesít, de ő soha nem fog újra 47 gólt szerezni egy szezonban.”



A dobogó legalsó fokán a fantasztikus formában lévő Ciro Immobile holtversenyben áll az egyiptomi támadóval. Az olasz csatár hárommal kevesebb mérkőzésen hárommal kevesebb aszisztot jegyzett, de hárommal több gólt lőtt, mint a Pool BL-győztes támadója.



(Kép: Marco Rosi/Getty Images)

A listán egyébként Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Kylian Mbappe, Sergio Agüero, Pierre-Emerick Aubameyang és Neymar szerepel még.

Íme a lista:



(Kép: Sky Sports)



