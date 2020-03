David Neres, az Ajax fiatal támadója az előző szezonban robbant be a köztudatba. Minden sorozatot figyelembe véve 20 mérkőzés után 6 gólnál és 2 gólpassznál jár eddig az idényben, de november óta térdsérülés miatt nem játszott. A kilencszeres brazil válogatott játékos nem csak a pályán, hanem azon kívül is hatékony, legalábbis a lányoknál biztosan. A 23. születésnapját kedden ünneplő Neres a holland Het Paroolnak adott interjút, amelyben elárulta, hogyan szedte fel modell barátnőjét, a német Kira Winonát.



"Nem kellett sokat tennem, hogy megszerezzem a jelenlegi barátnőmet." – kezdte az Neres. "Rátaláltam az Instagramon, és küldtem neki egy üzenetet, amelyen az állt: David Neres vagyok. Gyere át hozzám. Ennyi elég volt a randihoz." – nyilatkozta David Neres. Neres az interjúban úgy fogalmazott, hogy "a német nők nyilvánvalóan szeretik a brazil férfiakat".



A futballista és a modell tavaly április óta alkot egy párt, most pedig már közös gyermeküket várják, ugyanis a szőke bombázó Instagram oldalán tett közzé egy képet, amivel bejelentette, hogy terhes.

Forrás: sportbible



Borítókép: VI Images via Getty Images