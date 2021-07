Ezequiel Garay olimpiai bajnok argentin labdarúgó pénteken bejelentette visszavonulását.

A 34 éves hátvéd a közösségi oldalán azt írta, egy születési rendellenesség miatt évek óta csípőfájdalmak kínozzák, előfordult, hogy járni sem tudott, ráadásul másfél éve elszakadt a térdszalagja a jobb lábában. Garay tavaly februárban a Valencia színeiben játszotta utolsó mérkőzését, azt követően a felépülésére összpontosított, de nem járt teljes sikerrel.

"Több klubbal is tárgyaltam a visszatérésemről, de úgy érzem, becsapnám a szurkolókat, önmagamat és a klubot is" - ismerte el a védő.



Garay a Newell's Old Boys csapatában nevelkedett, majd 2004-ben Európába igazolt, ahol a Racing Santander, a Real Madrid, a Benfica, a Zenit és a Valencia együttesét erősítette.



Kupagyőztes volt Spanyolországban, Portugáliában és Oroszországban, utóbbi két helyen bajnokságot is nyert. A Benficával 2013-ban és 2014-ben is ezüstérmes lett az Európa-ligában. Nemzeti színekben megnyerte az U20-as világbajnokságot, illetve a 2008-as pekingi olimpiát, a felnőtt válogatottal - amelyben 32 meccsen lépett pályára - 2015-ben a világbajnokságon, egy évvel később pedig a Copa Americán lett második.

Borítókép: Facebook.com/ Argentin Fans of Bengal