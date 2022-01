Christian Eriksent számos klubbal szóba hozták az elmúlt napokban.



A 29 éves támadó idén távozott az Intertől, mivel szívmegállását követően a helyi szabályok nem tették lehetővé a ligában való szereplést. A dán játékos azonban szeretne visszatérni. Nemrég azt nyilatkozta, a katari világbajnokságon ott akar lenni a dán keretben.

Nemrég az átigazolási újságíró, Nicolo Schira azt írta, hogy korábban a holland Ajax , valamint a dán Odense és az FC Copenhagen is érdeklődött Eriksen iránt.

After #OdenseBK, #FCKøbenhavn and #Ajax, #ASMonaco have also shown interest for the free agent Christian #Eriksen, who is ready to return to play. His agent has received a first approaches from #PremierLeague clubs. #transfers