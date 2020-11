Szurkolók, rajongók tízezrei tisztelegnek és vesznek végső búcsút a szerdán elhunyt Diego Maradonától Buenos Airesben a legenda esti temetése előtt.

A néhai világklasszis labdarúgót az elnöki palotában, a híres Casa Rosadában ravatalozták fel, fából készült koporsóját pedig argentin zászlóval és egy 10-es válogatott mezzel takarták le.



A búcsúztatás már kora reggel, helyi idő szerint 6.15 órától kezdetét vette, és az első néhány órában a családtagok, valamint a közeli hozzátartozók és barátok kaptak erre lehetőséget. Az elsők között vett búcsút Maradona volt felesége, Claudia Villafane, valamint lányaik, Dalma és Gianinna. Őket egy másik egykori feleség, Veronica Ojeda követte fiukkal, Dieguito Fernandóval. Megjelent a búcsúztatáson Jana is, akit Maradona néhány évvel ezelőtt ismert el hivatalosan a lányának.



Később érkeztek az 1986-os világbajnokságon aranyérmes csapattársak, köztük Oscar Ruggeri, illetve más ismert argentin futballisták, például Carlos Tévez.



Az elnöki palota előtt közben folyamatosan nőtt a tömeg, idővel a rendőröknek is közbe kellett avatkozniuk, hogy a közrendet biztosítsák. Ebből aztán konfliktus is adódott, néhányan palackokkal és a fémkordon darabjaival dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek a rendbontók megfékezésére. A többség azonban kellő tisztelettel rótta le kegyeletét. Sokan csókokat dobtak vagy fújtak Maradona koporsója felé, a harsányabbak viszont ököllel verték a mellüket, illetve azt kiabálták, hogy "Vamos, Diego!". Sokan különböző focicsapatok mezét dobták a koporsó felé, ezekből már több tucat gyűlt össze.



Maradonát Buenos Aires északnyugati külvárosában, a Bellavistában lévő Béke Kertje (Jardín de Paz) temetőben helyezik örök nyugalomra, ahova a szüleit is temették.



Minden idők egyik legjobb futballistája 60 éves korában távozott az élők sorából, a halálát - és ezt a boncolás is megerősítette - szívroham okozta.



Alberto Fernández argentin köztársasági elnök szerdán háromnapos nemzeti gyászt hirdetett, a ravatalozás viszont az elhunyt családja kérésére nem tart ilyen hosszú ideig.



A Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli legendája 1986-ban világbajnoki címre vezette az argentin válogatottat, 1997-ben vonult vissza, edzőnek állt, de azóta egészségi problémákkal küszködött.

Kép: Rodrigo Valle/Getty Images