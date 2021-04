Ma 18 éve annak, hogy Ronaldo Nazário olyan teljesítménnyel rukkolt elő a Real Madrid színeiben, hogy még a Manchester United szurkolói is állva tapsolták meg.



A Fenomén legismertebb pillanatait a brazil válogatott mezében mutatta be, volt azonban egy olyan mérkőzése klubszínekben is, amikor alighanem élete egyik legjobbját nyújtotta.



2003. április 23-án a Real Madrid a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágójára látogatott az Old Traffordra, ahol olyan mérkőzés kerekedett, ami még 18 év után is élénken él a szurkolók emlékezetében.



A spanyol klubcsapat Figo és Raul góljainak köszönhetően hazai pályán 3-1-re legyőzte ellenfelét, így viszonylag nyugodtan várhatta a visszavágót, ahol Ronaldo már a 12. percben megvillant, így „megsemmisítve” az angolok idegenben szerzett gólját.

Az első félidő vége előtt a Ruud van Nistelrooy által lőtt gól azonban reméynt adott Sir Alex Ferguson csapatának.

Az első félidő vége előtt a Ruud van Nistelrooy által lőtt gól azonban reméynt adott Sir Alex Ferguson csapatának.



A második játékrész 5. percében aztán ismét villant Ronaldo, és tovább növelte csapata előnyét.

Ezt követően azonban jött Ivan Helguera öngólja, ami újfent versenybe hozta az angol együttest.

Ronaldo azonban nem búslakodott sokáig, az 59. percben újból célba vette a kaput, ezzel megszerezve mesterhármasát.



A brazil azon az estén olyan teljesítményt nyújtott, hogy amikor a 67. percben lecserélték a manchesteri drukkerek annak ellenére állva tapsoltak neki, hogy tudták, valószínűleg a Fenomén okozza a vesztüket.







Az izgalmaknak még a cserét követően sem lett vége, hiszen a túloldalon érkezett David Bechkam, aki a 71. és a 85. percben is gólt rúgott, ezzel 4-3-ra módosítva az állást. Azonban hiába támadtak fel az angolok, az idegenben szerzett több gólnak köszönhetően végül a Királyi Gárda örülhetett a továbbjutásnak.



Az este két kiemelkedő játékosának karrierje nem sokkal később összefonódott, amikor Beckham a Real Madridba igazolt. A páros tagjai tavaly Instagramon beszéltek egymásról.



Akkor Ronaldo azt mondta egykori csapattársáról, hogy minden idők egyik legjobbja volt, hozzátéve, hogy Beckham mindig pontosan a lábára adta a labdát, anélkül, hogy ránézett volna.



Az biztos, hogy mind a két játékos a világ legjobbjaihoz tartozott egykoron, de 2003. április 23-án este minden kétséget kizáróan Ronaldo volt a világ legjobbja.

Forrás: sportbible.com

Borítókép: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images