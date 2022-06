Vannak olyan játékosok, akiket már nagyon fiatalon a hétszeres aranylabdás Lionel Messihez hasonlítottak. Nézzük kik ők, és mi történt velük!



Lionel Messi vitathatatlanul minden idők egyik legjobb játékosa. Az argentin 2004-es barcelonai debütálása óta uralja a sportágat, és biztos, hogy furcsa lesz majd, ha egyszer szögre akasztja a stoplist. Felmerülhet a kérdés, hogy ki tudja helyettesíteni őt. Amire az a válasz, hogy talán senki. Az elmúlt években mégis számtalan játékos volt, akire ráaggatták az „új Messi” jelzőt. Ez a címke azonban nagy nyomással jár és sokan akadtak olyanok, akiknek nem sikerült megbirkóznia ezzel. Che Giaevara Twitter-felhasználó egy nagyszerű listát hozott létre, amin 17 olyan játékos található, akit egykor Messi utódjaként emlegettek. De vajon kik ők, és mi lett velük azóta?



Wanted to this one for a while. The term "the new Maradona" haunted several footballers for years and years. But what about "the new Messi"? What happened to the players that were dubbed their heir to the Argentinian legend? Let's have a look! pic.twitter.com/f1K7hADosD — Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) August 1, 2021



Bojan Krkic | Vissel Kobe

Bojan megdöntötte Messi rekordját, mivel ő lett a Barcelona legfiatalabb játékosa. Később játszott az AS Romában, az AC Milanban és a Stoke-ban is. Jelenleg 31 éves és Japánban a Vissel Kobe-ban szerepel.



Gai Assulin | Szabadon igazolható (az izraeli Messi)

Assulin szintén a La Masia révén érkezett a Barcelonában, de az első csapatban sosem kapott lehetőséget. Ezt követően a Manchester Citybe igazolt, de ott sem jutott el a pályára lépésig. Legutóbb a Serie D-ben, a Cremában játszott. Most 31 éves, és nincs klubja.



Alen Halilovic | Reading (a horvát Messi)

A Barcelona a Dinamo Zagrebtől szerződtette, Halilovicot akit a legjobbak közé szántak. A még most is csak 25 éves játékos azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Előbb a Birminghamben játszott, jelenleg pedig a Reading FC-ben szerepel.

Iker Muniain | Athletic Bilbao (A baszk Messi)

Munian az egyik legsikeresebb játékos a listán szereplők közül. Egész pályafutását abban a Bilbabóban játszotta, amelynek most a csapatkapitánya. A 29 éves játékos bár nem lett a következő Messi, nagyot varázsolt gyerekkori klubjában.



Humam Tariq | Al-Ahly SC (az iraki Messi)

A még mindig csak 26 éves Tariq 74-szer szerepelt Irak válogatottjában, ami azt mutatja, hogy jól helytáll hazájában. Vajon átteszi valaha Európába a székhelyét.



Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps (a skót Messi)

Gauldot nagy tehetségnek tartották amikor a Dundee Unitednél volt, de úgy döntött, hogy csatlakozik a portugáliai Sportinghoz. A most 26 éves játékos jövője azonban nem a legjobban alakut. Jelenleg az MLS-ben szerepel.



Ryo Miyaichi | Yokohama F. Marinos (a japán Messi)

Miyaichit magasra értékelték, de képtelen volt bejutni az Arsenal első csapatába, a Wiganhez való átigazolása előtt. 29 évesen visszatért szülőhazájába, a japán válogatottban azonban mindössze kétszer szerepelt.



Takefusa Kubo | Real Madrid (a japán Messi)

Kubo még mindig csak 21 éves, és az elmúlt néhány szezont kölcsönben töltötte a La Ligában, ami bebizonyította, hogy képes a spanyol élvonalban játszani olyan csapatokkal, mint a Mallorca, a Villarreal és a Getafe. Hogy van-e hosszú távú jövője a Real Madridnál, az majd kiderül.



Lee Seung-woo | Suwon FC (a koreai Messi)

Seung-woo 12 évesen szerződött a Barcelonához, és 29 meccsen 39 gólt szerzett a La Masiánál töltött első szezonjában. De nem tudott betörni az első csapatba, és most, 24 évesen újra Dél-Koreában játszik.

Mohamed Salah | Liverpool (az egyiptomi Messi)

Az előző szezonban sokan őt nevezték a világ legjobb játékosának. Természetesen az ő karrierje összességében nem hasonlítható Messiéhez.



Christian Atsu | Al-Raed (az afrikai Messi)

Atsu 2013 és 2017 között a Chelsea-nél volt, de nem lépett pályára az első csapatban. Most Szaúd-Arábiában játszik.



Marko Marin | Szabadon igazolható (a német Messi)

Egy másik játékos, akinek nem sikerült elérnie a legjobbját a Chelsea-nél töltött négy éve alatt. Marin 16-szor szerepelt Németország válogatottjában, de legutóbb a Ferencváros színeiben játszott Magyarországon.



Xherdan Shaqiri | Chicago Fire (az alpesi Messi)

Shaqiri hihetetlen technikai képességekkel rendelkezett, és elmondhatja, hogy pályafutása során trófeákat nyert a Bayern Münchenben és a Liverpoolban. De soha nem volt elég következetes, vagy elég fitt ahhoz, hogy Európa legjobb játékosai között tartsák számon. Most 30 évesen az MLS-ben szerepel a Chicago Fire csapatánál.



Sardar Azmoun | Bayer Leverkusen (az iráni Messi)

Azmoun januárban szerződött a Bayer Leverkusenhez a Zenit Saint Petersburgtól, és ebben a szezonban egyszer volt eredményes a Bundesligában. Hazájában a csatár lenyűgözően szerepelt és 62 meccsen 40 gólt szerzett.



Martin Odegaard | Arsenal (a norvég Messi)

Odegaard akkor került a címlapokra, amikor 15 évesen a Real Madridhoz szerződött. Nyolc évvel később már Norvégia kapitánya, és ragyogó szezont futott az Arsenalban.

Gerard Deulofeu | Udinese

Deulofeu nem kapott túl sok lehetőséget a Barcelonában. A játékost kölcsönadták az Evertonnak, ahol jó szezont futott, majd egy évre visszatért a Camp Nou-ba. ezt követően a Watfordba került, majd az Udinesehez igazolt. A 28 éves játékos azóta is utóbbi csapatban játszik.



Juan Iturbe | Aris

A 29 éves, paraguayi játékos pályafutása során játszott a Porto és az AS Roma csapatában is, de végül Görögországban kötött ki, ahol az Arist erősíti.

