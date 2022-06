Costa Rica Új-Zéland elleni győzelmével véglegessé vált a 2022-es labdarúgó-világbajnokság mezőnye. A 32 fős mezőnyből több nagy futballnemzet is kimaradt, elég, ha csak az Európa-bajnok olaszokra gondolunk. Nemcsak az országok közt lesznek nagy hiányzók azonban, hanem a játékosok közt is. A Givemesport.com nemrég összeállította azoknak a klasszisjátékosoknak a kezdőjét, akik kénytelenek lesznek távol maradni az idei tornától.



Íme!



Jan Oblak

Könnyen előfordulhat modern kor egyik legnagyszerűbb kapusa, a szlovén csapatkapitány, Oblak úgy fejezi be pályafutását, hogy nem szerepel nagy nemzetközi tornán. Szlovénia a negyedik helyen végzett a 2022-es katari selejtezőcsoportban Horvátország, Oroszország és Szlovákia mögött, legutóbbi nagy tornán pedig a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon szerepelt.



Vladimir Coufal

Coufal egy újabb lenyűgöző szezonnak örvendett a West Hamnél, ezzel hozzásegítve csapatát a Premier League hetedik helyének megszerzéséhez, és az Európa Liga elődöntőjébe való bejutáshoz. De sem ő, sem csapattársa, Tomas Soucek nem lesz ott a világbajnokságon, miután Csehország harmadik lett a selejtezőcsoportjában Belgium és Wales mögött, majd 1-0-ra kikapott Svédországtól a rájátszás elődöntőjében. A csehek, akik 1934-ben és 1962-ben is másodikok voltak a világbajnokságon, még Csehszlovákiaként versenyezve, most egymás után négy alkalommal maradtak le a tornáról.



Leonardo Bonucci

Még mindig nehéz felfogni, hogy Olaszország hogyan nem jutott ki a világbajnokságra, kevesebb mint egy évvel azután, hogy a Wembleyben Európa-bajnok lett. Miután a második helyen végzett a selejtezőcsoportban Svájc mögött, Roberto Mancini csapata sokkoló vereséget szenvedett Észak-Macedóniától a világbajnokság elődöntőjének rájátszásában. Ennek eredményeként valószínűleg számos legendás olasz játékos, köztük a Juventus csillaga, Leonardo Bonucci is lemaradhat az utolsó világbajnokságáról. Bonucci az Észak-Macedóniától elszenvedett vereség után leszögezte: "Egyszeri meccsen dől el az egész, ez egy abszurd rendszer. Sajnos ez így ment, de ez őrült döntés."



David Alaba

Tavaly nyáron a Real Madrid védője, Alaba volt Ausztria csapatkapitánya, története során először a 2020-as Európa-bajnokság kieséses szakaszában, ahol kikapott a későbbi bajnok Olaszországtól. Ám a remények, hogy Ausztria egymás után szerepeljen a nagy tornán, szertefoszlottak, amikor a csapat márciusban 2-1-re kikapott Walestől a világbajnokság rájátszásának elődöntőjében, miután a selejtezőcsoportban negyedik helyen végzett Dánia, Skócia és Izrael mögött. Ausztria utoljára 1998-ban kvalifikálta magát a világbajnokságra, és a 2026-os valószínűleg lesz Alaba utolsó esélye arra, hogy kijusson a tornára.



Andy Robertson

Ausztriához hasonlóan Skócia utoljára az 1998-as franciaországi világbajnokságra kvalifikálta magát. Ezúttal közel jártak ahhoz, hogy véget vessenek ennek a hosszú várakozásnak, de Ukrajna legyőzte őket a múlt hónapban elhalasztott világbajnokság elődöntőjének rájátszásában.A Liverpool védője, Andy Robertson elnézést kért Skócia gyengébb teljesítményéért a Hampden Parkban zajló érzelmekkel teli meccsen.



"Nagyon kiábrándító, hiszen sokáig vártunk erre a meccsre. Az előző teljesítményünk nagyon jó volt, de őszintén szólva nem igazán voltunk jelen" – ismerte el Robertson.



Marco Verratti

A lista második olaszja, Verratti annak a csapatnak a tagja volt, amely a márciusi világbajnokság elődöntőjének rájátszásában kikapott Észak-Macedóniától. A vereség után a Paris Saint-Germain középpályása bocsánatot kért az olasz szurkolóktól, és arra buzdította az újságírókat, hogy kritikájukat a keret idősebb tagjaira irányítsák.



"Szerintem nem az a legjobb módja ennek kezelésére, ha mindenkit sértegetünk, mert mindannyian igyekeztünk mindent beleadni. Sajnos ez nem volt elég. Mindenekelőtt hagyjátok békén a fiatalabb játékosokat, ha nagyon akarjátok, sértsetek meg minket, "idősebbeket", mert néha elfelejtitek, hogy mi is csak olyan emberek vagyunk, mint ti, normális emberek, és hogy mi is érezzük a legnagyobb érzelmeket a legkisebb dolgokban."



Martin Odegaard

Az Arsenalban ebben a szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Odegaard még nem szerepelt nagy tornán. A norvégok a harmadik helyen végeztek a selejtezőcsoportban Hollandia és Törökország mögött, így idén is lemaradtak a világbajnokságról. Norvégia a 2000-es, belgiumi és hollandiai Európa-bajnokság óta nem kvalifikálta magát jelentős nemzetközi tornára, utoljára 1998-ban, Franciaországban szerepelt a világbajnokságon.



Riyad Mahrez

A 2019-es Afrika Kupa-győzelme óta, nem sok minden történt Algériával. A 2021-es tornán csoportjuk végén végeztek Elefántcsontpart, Egyenlítői-Guinea és Sierra Leone mögött. A márciusi vb-rájátszásban aztán Kameruntól kaptak ki. Úgy tűnt, hogy Ahmed Touba 118. percben szerzett gólja biztosította Algéria helyét Katarban, de Karl Toko Ekambi drámai 124. percbeli gólt szerzett, így Kamerun örülhetett. Emiatt a Manchester City szélsője, Mahrez, aki 2014-ben már szerepelhetett a tornán, ezúttal távol marad a világbajnokságtól.



Luis Diaz

A szezon egyik szerződtetése, Diaz azonnal a pályára lépett a Premier League-ben, miután januárban a Liverpool leigazolta a Portótól, ám nem sikerült ilyen jól a nemzeti csapatban való szereplése. Kolumbia a hatodik helyen végezett a dél-amerikai selejtezőcsoportban. Ezt követően egy halvány reménysugár még maradt Diaz számára, mivel úgy tűnt Ecuadort kizárják, mert Byron Castillo alkalmatlansága ellenére játszott. Az FIFA azoban lezárta fegyelmi eljárását Ecuador ellen, amely megtartotta helyét a világbajnokságon.



Mohamed Salah

Mohamed Salah számára nem minden alakult úgy, ahogy szerette volna. Miután az Afrika Kupa döntőjében az egyiptomiak tizenegyesekkel maradtak alul Szenegállal szemben, a Liverpool az utolsó pillanatban lemaradt a bajnoki címről és a BL-döntőt is elbukta. A szenegáli rájátszásban elszenvedett vereség után Salah utalt arra, hogy visszavonulhat a nemzetközi labdarúgástól, miután egyetlen világbajnokságon szerepelt Egyiptommal, még a 2018-as oroszországi tornán.



"Nem tudok sokat mondani, de megtiszteltetés volt itt játszani, függetlenül attól, hogy ezután a válogatottban leszek-e vagy sem" - mondta Salah.



Erling Haaland

A lista vitathatatlanul legkiemelkedőbb játékosa, a Manchester City új szerzeménye, Erling Haaland. Norvégia a selejtező felénél erős pozícióba került, nagyrészt Haaland termékeny formájának köszönhetően, aki 2019-es bemutatkozása óta 21 meccsen 20 gólt szerzett. Ám a csatár sérülése, ami miatt ki kellett hagynia az utolsó négy selejtezőt, megzavarta a továbbjutást, Norvégia végül alulmaradt a hollandok elleni 3-0-s vereség után.

